台北》一週3度到港湖拜票 姚文智：與高嘉瑜無關

2018年08月24日 12:53 中時 鄭舲

民進黨台北市長參選人姚文智今上午在南港內湖區議員李建昌、王孝維、江志銘及一度跟姚槓上的高嘉瑜陪同下前往內湖737巷商圈拜票，外界關注姚文智7天內3度到港湖區拜票，是否因為高嘉瑜？姚文智強調「不是因為這樣」，他是西區選出來的立委，跟台北市其他地區基層接觸比較少，當然就多向沒接觸過的市民尋求支持，跟哪些議員沒有關係。

姚文智上午在拜票前接受媒體聯訪，陪同拜票的議員中唯獨高嘉瑜姍姍來遲，直到聯訪後進入商圈才出現在姚旁邊，但拜票過程中兩人互動也不多，關係微妙。高嘉瑜被問到姚文智7天內來港湖區3次，她說，「感受到對港湖區的關愛」，媒體追問是否為破除兩人不和傳聞？高嘉瑜回應，「完全沒有不合啊！」

姚文智拜票行程原定9點半開始，卻稍微晚到數分鐘，媒體詢問內湖交通問題似乎沒改善？姚文智說，他來的時候小塞，上下班時間還是一樣塞，柯文哲說要改善內湖交通好多年，提出長中短期改善方案，但成效有效，內湖的民眾還是要忍受塞車之苦。

對於明天原先要與總統蔡英文合體爬虎山，因為中南部暴雨取消，外界解讀執政黨因為選情緊張格外謹慎？姚文智說，台北是國家首都，對於台灣任何事情都非常關心，這次南部豪雨成災，如果繼續硬著頭皮選舉也說不過去。而且大家關心台灣風雨情形，總統也可能要勘災或協助南部水災，雙方討論後就決定延期。

(中時 )