823炮戰60週年總統沒去金門 呂秀蓮：對金門人嚴重情感傷害

八二三戰役60週年前夕，前副總統呂秀蓮（前）22日到金門縣敲響和平鐘時表示，雖然年輕朋友不了解八二三，但歷史不可遺忘，「我們沒有忘掉八二三」。（中央社圖片）

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日前823戰役60週年，蔡英文總統只選擇在臉書發文，沒有前往金門，當天專程赴金門的前副總統呂秀蓮今表示，當天很多金門民眾問她，總統蔡英文怎麼沒去？為何不請副總統陳建仁代表參加，對金門人來講，這是很嚴重的情感上的傷害。盼總統府能說明。

呂秀蓮表示，台灣太無情、太冷漠，當初若沒有金門，台灣會有今天嗎？這樣的八二三紀念日，三軍統帥不能參加，希望請總統府做個說明。假如國安團隊面對更多邦交國可能背離台灣時，卻輕忽金門、馬祖等固有領土，新政府到底是怎麼回事？

呂秀蓮上午出席「823金門行，談台－中新關係」活動。她談到金門民眾對正副總統823當天沒去金門的疑惑，她只能回應，蔡總統因為長途出訪剛回國，加上薩爾瓦多斷交，可能有很多事情在忙。

呂秀蓮表示，台灣離金門有點距離，但最可怕的不是地理距離，是心靈距離，年輕一代不了解八二三砲戰，前幾天她在金門看到很多白髮老兵，都是砲火攻擊下的倖存者，心情一定很複雜，過去的犧牲、辛苦盼獲得後代的一點肯定。

呂秀蓮表示，前總統陳水扁跟她主政時，花很多心思在金門和馬祖，當地民眾也點滴在心頭。

與會的前中科院長龔家政表示，他想問蔡總統，以現在國際政治環境，中國隨時可能武統台灣，台灣的骨氣是什麼？像是八二三炮戰的居民那樣，台灣有這樣的人，就像抗戰時中華民國人的骨氣。如果金門變成和平中立的試點，兩岸的交流，也等於是和平新關係的開展。

(中時 )

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