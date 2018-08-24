大陸「非洲豬瘟」蔓延四省 已撲殺近3萬頭 可能將撲殺3500萬頭？

2018年08月24日 13:56 中時 楊家鑫

近來大陸「非洲豬瘟」再度發酵，已有遼寧、河南、江蘇和浙江四省發生疫情，目前大陸已撲殺了近3萬頭活豬，A股「豬肉概念股」市值已蒸發300多億人民幣（下同）。鳳凰網報導稱，俄羅斯2017年再次爆發非洲豬瘟並進一步蔓延，全年撲殺超過200萬頭豬，占比8.3％。如果按此比例，大陸可能將有3500萬頭豬會被撲殺，價值至少700億。

大陸鳳凰網財經引述微信公眾號「啟陽路4號」報導指出，大陸「非洲豬瘟」再度發酵，目前，已經有遼寧、河南、江蘇和浙江四省發生。除了撲殺，目前「非洲豬瘟」並無根治辦法，目前大陸已撲殺了近三萬頭活豬。「非洲豬瘟」也影響了大陸A股，目前「豬肉概念股」市值已蒸發300多億元。

報導稱，8月1日，遼寧省瀋陽市確診非洲豬瘟疫情，存欄383頭，發病47頭，死亡47頭，這是大陸首次發生非洲豬瘟疫情。大陸農業農村部指出，非洲豬瘟不是人畜共患病，病毒不會感染人。

報導指出，1957年，非洲豬瘟首次傳出非洲。2007年，非洲豬瘟開始在高加索地區、俄羅斯南部地區和東歐地區傳播。2017年3月，俄羅斯遠東地區伊爾庫茨克州發生非洲豬瘟疫情，疫情發生地距離大陸僅為1000公里左右。

報導稱，據測算，中國的活豬存欄量為4.3億頭，而俄羅斯有2400萬頭。2011年俄羅斯爆發非洲豬瘟，當年撲殺30萬頭，占比1.25%。由於撲滅不徹底，俄羅斯2017年再次爆發非洲豬瘟並進一步蔓延，全年撲殺了超過200萬頭豬，占比8.3%。

報導強調，如果這個比例套用在中國，將有3500萬頭豬會被撲殺，價值至少700億！這是一個非常可怕的數字，對經濟和民生會帶來巨大的衝擊，有些地區的養豬戶將遭受毀滅性打擊。

(中時 )