網路謠言傷農 林聰賢到太平為麻竹筍闢謠

2018年08月24日 12:49 中時 馮惠宜

農委會主委林聰賢(右4)在立委何欣(左3)約邀請下到太平竹筍集貨場為竹筍闢謠。（馮惠宜攝）

台中太平是全台最大的麻竹筍產區，台中太平設集貨地進行分級加工。（馮惠宜攝）

台中太平是全台最大的麻竹筍產區，台中太平設集貨地進行分級加工。（馮惠宜攝）

不只果賤傷農，網路謠言殺傷力比天災更嚴重！農委會主委林聰賢選在南部傳出暴雨災情時到台中太平竹筍集貨場關心筍農，也強調國產竹筍品質檢驗合格率高達99％以上，呼籲民眾安心食用。

有鑑於網路流傳一則「竹筍使用劇毒農藥」的影片，造成國內竹筍價格浮動，立委何欣純24日特地邀請農委會主委林聰賢率相關單位到太平區農會?仔坑竹筍集貨場關心筍農，一起為網路謠言闢謠，太平農會總幹事余文欽強調，根本沒有人在用「好年冬」。

立委何欣純特別要求農委會，針對網路上或社群的不實謠言，要求相關單位要出面闢謠並澄清，否則每隔一陣子就重新傳一次、再炒一次新聞，如果不公開的好好說明清楚，對農友傷害很大。

林聰賢指出，農委會一定會做好品質把關，107年1至6月已抽驗竹筍136件僅1件不合格，合格率99.3％，請民眾安心購買食用，現場太平農會也準備竹筍湯、竹筍炒麵、竹筍沙拉等料理請大家一起品嚐。

台中太平區是大台中主要的麻竹筍產區，種植面積約200公頃，日產量約10公噸，6-9月為盛產期，余文欽指出，麻竹筍分三級，特小、特大、良級，其中最頂級的特小價格去年一度飆到100元，23日批發價達40元，連良級的也有28元，目前算是價格持平，正值產季請，麻竹筍鮮嫩甜美請民眾安心食用。

(中時 )