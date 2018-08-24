澳洲禁中興華為參與5G 陸媒：在大陸背後狠狠捅了一刀！

2018年08月24日 13:56 中時 楊家鑫

澳洲日前宣佈，禁止大陸中興、華為兩家公司成為澳洲5G網路設備提供商，理由是涉及國家安全。對此，大陸媒體公眾號「牛彈琴」評論稱，正當中美貿易戰的關鍵時刻，澳洲卻跳出來在大陸背後狠狠捅了一刀。如果大陸不能捍衛大陸企業的正當合法權益，那就難免形成「破窗效應」，將會有更多國家來挑戰大陸的底線。

大陸媒體公眾號「牛彈琴」刊登評論「這個國家，昨天在中國背後狠狠捅了一刀！」指出，澳洲23日正式宣佈，中興、華為這兩家陸企將被禁止成為澳洲5G網路設備提供商。理由是屢試不爽的國家安全。澳洲也成了世界上第一個禁止華為中興5G設備的國家，甚至還走在了美國前面。美國也只是建議運營商不要使用華為中興的設備。

文章稱，這對華為來說難以接受，華為在澳洲已安全可靠地提供無線技術近15年。為了拓展澳洲市場，華為投資2000萬澳元，在雪梨成立了澳洲國家培訓和創新中心。因為這種苦心經營，華為得到了澳洲合作方的積極評價。在澳洲4G市場，華為的市佔率有55%之多。5G即將到來，華為正可以大有作為。哪知道，就這樣一個莫須有的罪名，華為生生被澳洲掃地出門。

文章稱，大陸外交部也回應關切，認為澳洲這個舉動，完全是在歧視大陸企業，背後是意識形態偏見。這一次的禁令，更使中澳關係面臨新的考驗。作為全世界第一個禁止華為中興參與5G建設的國家，如果大陸不能捍衛大陸企業的正當合法權益，那就難免形成多米諾骨牌的「破窗效應」，將會有更多國家來挑戰大陸的底線。

文章指出，正值中美貿易戰的關鍵時刻，澳洲卻跳出來了，在大陸背後又狠狠捅了一刀。華為在澳洲業務會不可避免地萎縮，但接下來，澳洲企業是時候擔心大陸可能會採取哪些報復措施了。來而不往非禮也，如果對這樣的行徑還大度容忍的話，中國人的脾氣，確實是太好、太懦弱了。

(中時 )