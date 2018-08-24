偽藥中藥丸宣稱治痠痛 8年賣出2560台斤判緩刑

2018年08月24日 12:57 中時 陳淑芬

75歲鄭姓老翁，早年就有販售偽藥前科，96年至103年向侯姓男子購買宣稱可治痠痛、固筋骨的偽藥「中藥丸」，長年推銷給彰化縣某「接骨科」分裝散賣給民眾，共賣出2560台斤，鄭姓老翁從中獲利51萬餘元，案經民眾送驗舉發查獲。台中高分院依違反藥事法判鄭徒刑1年2月、緩刑肆年，向國庫支付20萬元。全案仍可上訴。

判決書指出，鄭在86年間曾向侯姓男子購入未經核可、製造的偽藥「羅漢堂人參通血養筋丸」，再出售給國術館，被判徒刑2月、緩刑3年確定。

鄭在96年間又向侯男購無藥品許可證的「中藥丸」偽藥，以每台斤640元購入，再以每台斤848元轉賣給彰化縣賴姓負責人的「接骨科」，經賴分裝成小罐及小包，各以600元、100元販售給民眾。

案經民眾購藥送衛生局檢驗舉發，調查局南投縣調查站於106年5月、6月間展開搜索查獲，經檢出「中藥丸」含Dicyclomine等西藥成分。鄭供稱知道「中藥丸」不是合法製造，沒有合法來源證明；侯也非合法藥商。

一審判鄭徒刑1年2月，鄭不服上訴。台中高分院以原判應適用被告行為時修正前的藥事法，並衡量他犯後坦承犯行，年事已高、罹病等情狀，撤銷原判，改判徒刑1年2月、緩刑肆年，並向國庫支付20萬元，犯罪所得沒收。

(中時 )