欠稅不繳竟將公司移轉街友 女董座脫身不成反遭管收

2018年08月24日 13:03 中時 蔡依珍

52歲的謝姓室內設計公司負責人，積欠逾422萬元營業稅，卻在接獲通知後在2011年底將公司負責人移轉到王姓街友身上，還把公司近600萬資產提領一空，卻被執行官查出1周後謝女用女兒名義另開公司，往來廠商完全相同，23日深夜因蓄意脫產遭桃園地院裁定管收。

謝姓婦人2005年在桃園成立室內設計公司，卻被北區國稅局積欠2010年至2012年營業稅及營利事業所得稅422萬2722元，遭移送行政執行署桃園分署執行，謝女到案後稱，2011年12月26日就把公司賣給68歲王姓男子，王男也知悉有欠稅問題，還跟她說：「我會處理」，強調欠稅已與她無關。

謝姓女董座欠稅不繳，還把公司轉賣街友遭管收。(蔡依珍翻攝)

但桃園分署執行官追查卻發現，王姓男子是台北車站地下街的街友，法院也判決確定他是頂替，根本沒有任何公司經營經驗，且謝女變更負責人當天，不但把公司現金40萬提領一空、還把另一筆50萬元語音轉帳到謝女個人帳戶，事後還持續以公司代表的名義收受貨款499萬3600元、分別存放在2個銀行，總計共有589萬3600元。

謝女還在變更負責人7天後，以女兒名義另外開立一間空間設計公司，且根據北區國稅局的銷項明細，新公司往來的廠商與聲稱賣掉的公司完全相同，認定她以變更負責人為街友、另立公司繼續經營以逃避稅款，且她提領的總資產根本足以清償全部欠稅，蓄意隱匿處分財產，23日到場訊問後依法留置，並聲請法院管收獲准，解送台北女子看守所附設管收處所執行管收。

謝姓女董座欠稅不繳，還把公司轉賣街友遭管收。(蔡依珍翻攝)

桃園分署呼籲，營業人應自行繳納欠稅，以免欠稅加徵滯繳金後移送執行，除累積更多的繳納金額，營業財產也會遭強制執行。又惡意以變更負責手法逃避應納稅捐，不符租稅正義，桃園分署必定持續強力執行，義務人切勿心存僥倖。

(中時 )