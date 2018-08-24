李鴻源為防災都更背書 丁守中：上任放寬住三法定容積為300％

2018年08月24日 12:51 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天邀請前內政部長李鴻源同台，對談推動防災都更的急迫性與相關對策。丁守中力主由市府成立都市更新局，一條鞭地加快推動都更；並重視環境敏感地區防災規劃，由政府做莊，大規模推動防災都更與遷移。另為加強老舊公寓都更誘因，他並宣示上任會馬上放寬住宅區住三法定容積為300%，放寬建築物高度限制，讓老舊社區公寓更容易推動都更。

李鴻源則表示，大台北最近一次大地震已有300年，921台北震度只有四級，如果在大台北發生規模6.2的地震，土壤液化會把震度放大到7.3級，如果發生規模7.3的地震，台北會倒掉三萬五千棟房子，所以推動「防災型都更」刻不容緩。

他並強調，北市都發局早在2001年就委託台大城鄕所規劃，依當年公共設施條件，台北市至少可放寬700多萬坪容積。以今天公共設施條件，至少可放寬一千多萬坪空間，何況今後推動以交通導向的城市發展TOD計劃，更有容積獎勵空間。尤其他姓丁，「居住正義絕對站在多數民眾這一邊，專門對付釘子戶」。

丁守中今天與李鴻源、前台北縣長周錫瑋召開記者會。這也是丁守中本周內先後邀集立委蔣萬安與前台北市副市長邱文祥對談後，再度邀到藍營青壯派重量級人士對談政策方針，選戰主打藍營團結勝選意味濃厚。

「防災型都更」是丁守中多次宣示的重要政策，丁守中表示，台北市有五大山系包圍，原為河流沖積盆地，土壤液化、地質脆弱。市內近40年的老舊四、五層樓公寓將近40萬戶，耐震係數嚴重不足、沒有電梯，人口高齡化老人家上下樓都極不方便，萬一發生大地震火災根本沒辦法逃生。不論從都市防災觀點及人口高齡化解決老人家行動不便考量，大幅都市更新刻不容緩。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中也說，柯文哲任內比起馬、郝仼內毎年最高發出六百多件建築執照，台北市這四年建築執照核可數大幅減少，104年267件、105年203件、106年205件、107年上半年只有109件，按照這個速度，三百年都沒有辦法完成台北市的老舊公寓都更。顯示柯市府沒有透過都更解決城市安全問題的急迫感。

他並表示，台北市在民國72年前沒有容積管制，只是就建蔽率60%管制。四十年左右老舊公寓都是建蔽率60%時代蓋的房子，四層樓已達240%，若是蓋五層樓，則已超過300%。但從民國82年起，台北市實施住三法定容積225%及建蔽率45%管制，導致絕大多數老舊社區已不可能都更。

丁守中指出，台北市多數都更容積獎勵只有30%左右，即使給到容積獎勵最大值50%也只有337.5%，不論是減現有四樓老舊公寓240%，或五樓老舊公寓的300%容積，所剩容積都不符都更成本，要順利都更勢必要給更大誘因。

(中時電子報)