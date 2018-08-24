亞運》擊敗中國大陸 中華女壘挺進金牌戰

2018年08月24日 12:53 中時電子報 陳志祥 、 杜宜諳 、 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華女壘蘇奕璇5局上敲安打回超前分。(杜宜諳攝)

雅加達-巨港亞運會女壘賽中華隊今（24）日上午對決中國大陸挑戰金、銀牌機會，中華隊在「突破僵局制」勇奪1分，終場中華隊5比4氣走中國大陸，至少銀牌到手，下午4時（台北時間）將與日本隊爭奪金牌。

1局上，中華隊賴孟婷保送上壘，第2棒顏逸、第4棒李思詩安打，送回賴孟婷回本壘攻下第一分；1局下，中國大陸同樣以2支安打搶到1分，更在2局下相繼打出3安打、其中李歡的安打貢獻2打點，中國大陸以3比1領先。

中華隊的攻擊火力無法串連，因而難以突破落後局面，尤其四局上最可惜，靠著安打與2次保送攻占滿壘，最後卻1分未得；還好5局上，中華隊發動一波攻勢，顏逸、楊依婷與蘇奕璇的3支安打，中華隊扳回3分、並以4比3逆轉賽局。

6局下，中華隊第3任投手林素華沒有封鎖中國大陸打者，劉麗莉安打上壘後，李歡補上單場個人第2支安打，打下1打點，這是李歡單場已有3打點，中國大陸再度追平中華隊。

兩隊打完7局4比4平手，比賽進入「突破僵局制」，中華隊蘇奕璇、林志霙的內野滾地球搶回1分；中國大陸沒有得分，中華隊一分險勝中國大陸，至少拿到銀牌，中華隊前二屆亞運都得銀牌。

(中時電子報)