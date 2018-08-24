花蓮》花蓮縣公教會館活化案 議員黃振富提改善意見獲教育部重視

花蓮公教會館閒置多年，教育部計畫改轉型使用。（范振和攝）

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花蓮公教會館閒置多年，前方鯉魚池池水已乾竭，鯉魚雕塑品彷彿奄奄一息 。（范振和攝）
花蓮公教會館改由民間經營飯店轟動一時，如今已人去樓空。（范振和攝）

花蓮公教會館（原國統飯店）閒置多年，教育部提活化計畫說明會，縣議員黃振富、北昌村長黃加成等人高舉雙手贊成，企盼增停車空間、建立回饋機制等，讓活化案更具體。更周全，獲教育部善意回應。

教育部專員楊淑華指出，囿於原擬變更方案（做旅館使用）未能符合地方期待，幾經溝通，並在行政院東部聯合服務中心、蕭美琴立委服務處協調下，希望將公教會館轉型使用。

為使公教會館更多元應用，教育部於105年以「變更替代方案」重新規畫此案，擬將1樓變更成日間照護服務、閱覽室、會議室，2樓是青創辦公空間、研習教室，3至7樓是210間出租套房，優先提供學生及公教人員月租使用，希望能獲得會館所在地村民及相關單位支持。

楊淑華22日偕同規劃公司、行政院東部服務中心執行長許傳盛、縣議員黃振富、鄭乾龍與地方代表多人參與說明會，原則上大家都贊成閒置會館適度活化，但對於將來編列回饋機制及增加停車位問題卻都沒有看到解決方案，希望教育部能審慎評估處理。

黃振富希望增設停車空間，以符合原旅館改為月租套房的未來需求；黃加成等人則盼建立回饋機制，包括村民優先就業、免費使用會館空間等；教育部專員楊淑華強調，會依各方建議研提改善計畫，近期內再送請吉安都委會審議。

公教會館現址於民國64年間，畫設為醫療衛生機關用地，79年因考量地點以西1公里已有佛教慈濟醫院，而花蓮是觀光縣，公教人員無一適宜住宿、集會地點，因而變更為公教會館。後來，委由民間經營飯店，衍生諸多後遺症，教育部透過訴訟路徑收回。會館用地去年10月都市計畫變更替代方案可行性評估期中報告出爐，並著手進行都市計畫個案變更作業中。

(中時 )

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