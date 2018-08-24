嘉義市重慶街淹水百餘戶 市府否認治水破功

嘉義市長涂醒哲與總統蔡英文視訊報告水患災況。（廖素慧攝）

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前嘉義市長黃敏惠、議員張秀華到重慶街關心淹水戶。（廖素慧攝）
嘉義市重慶2街巷道淹水，民眾涉水通行，苦不堪言。（廖素慧攝）

嘉義市24日凌晨豪大雨狂炸，重慶2、6街百餘戶淹水及膝，居民叫苦連天大喊「整夜趕水，無法成眠」，議員張秀華批治水破功，工務處長李建賢否認治水破功，強調是鄰近水上鄉水利排水溝暴漲溢滿，漫流至農田，殃及整個區域。

市長涂醒哲中午12時30分許，與總統蔡英文視訊連線，報告嘉義市災況指出，重慶1、2、6街有局部淹水，已加強救災防治，蔡英文慰勞大家辛勞。

前紅瓦里長蔡明光說，重慶街2、6街約有150餘戶淹水，凌晨2、3點水深及膝，比八八風災時淹得還深，23日下午市府調派建置移動抽水機，深夜開始下大豪雨時，卻無法啟動抽水機，後來緊急調來另一部移動抽水機，可是抽水往農田，又溢流回來，幾乎毫無作用。

居民認為是路道設計施工不當導致抽出的水再回流，無異是做白工。張秀華、王美惠、李忠曆、陳幸枝等議員現場關心災情，督促市府盡速抽水、治水，張秀華批市長涂醒哲把治水有功作為主要政績，但此次水患恐怕是「破功」了。

前市長黃敏惠也到場慰問淹水戶，她認為道路設計、排水系統等工程應全面檢視，看到民居受水患之苦，很心痛。議長蕭淑麗也到現場放送便當，關心淹水住戶。

(中時 )

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