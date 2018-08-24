陸老齡化加速！10年增近億人 60歲以上佔近2成

大陸老齡化速度加劇，老年人口不斷增加。圖為福建寧德市老人們聚在一起聊天。(圖/中新社)

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中時電子報

中國大陸的老年人口近10年來急速增加，60歲以上的老人增加了8750萬人，這個數字甚至超過了德、英、法等國的全國總人口。近10年來的老齡化程度從過去的11.6%激增至17.3%，以前所未有的速度推升中國進入一個超老齡的社會。

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大陸中山大學嶺南學院教授林江分析說，這是因為上世紀50年代的出生率很高，所以50、60年代的時候，中國人口增長很快，直到80年代開始實施計畫生育以後，人口增長率才快速下降。而現在50年代出生的那批人剛好步入老年階段，加上現在年輕人生育意願不高，新生兒變少，所以中國社會的老齡化速度就變得很快。

根據《第一財經網》報導，中國民政部近日發布2017年的社會服務發展統計公報顯示，全國60歲以上的老人總數達2億4090萬人，占總人口17.3%，其中65歲以上的人口數達1億5831萬人，占總人口11.4%。

與2007年相比，大陸60歲以上的老年人口增加了8750萬，65歲以上老人則增加了5195萬。60歲老人從10年前11.6%，大幅上升至17.3%，增加了5.7%。顯示過去10年，中國正在以前所未來有的速度進入到一個老齡社會。

林江解釋說，原本預計中國開放二胎以後，老齡化的速度就會趨緩，但是由於一二線城市的養兒育女成本太高，影響了年輕人生育的意願。再加上60年代出生的人也即將步入老年，未來人口快速老化至少還會持續10-20年左右。

(中時電子報)

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