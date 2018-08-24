「老天祿」鬧雙胞搶生意 家族內鬨不起訴

2018年08月24日 13:31 中時 張孝義

傳聞是大明星林青霞、劉德華、陳奕迅最愛的西門町知名滷味店「上海老天祿」，第二代姊弟兩人因「老天祿」店名對簿公堂，姊姊蔡清華提告弟弟蔡清國和妻子周映明另開「祿大」滷味，打著上海老天祿名號搶生意，還將父親的肖像當成商標，控告掏空、竊盜及違反商標法。不過，台北地檢署傳喚創辦人蔡毓根作證確認祿大經過同意，沒有犯罪故意，於是依罪嫌不足，24日將蔡及蔡妻不起訴。

蔡家大姊蔡清華長居美國，母親過世後返台接管生意，跟弟弟打官司，她向檢方指控，弟弟蔡清國身為上海老天祿實際負責人，卻放任妻子周映明在外開設「祿大」食品公司，祿大滷味標榜「上海老天祿二代店」，還把身為創辦人的父親肖像當商標，讓消費者誤以為祿大是上海老天祿的關係企業，企圖混淆視聽、搶老店生意，甚至還偷老店食材，故意縮短老天祿的營業時間。

檢方調查時蔡清國辯稱，上海老天祿現在負責人是父親，10多年前母親過世，大姊從美國回台接管，一度將他趕走，太太擔心沒收入要養育3個小孩，才另開祿大。周映明也辯稱，是公公才同意她開店。

檢方傳喚已經90幾歲的蔡家大家長蔡毓根作證，他證明同意兒子和兒媳出去開業，也同意他們對外宣傳是「上海老天祿」第二代。檢方調查後認定兩人並無犯罪故意，其餘指控也罪證不足，於是將蔡清國夫婦不起訴處分。

(中時 )