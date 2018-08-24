反歷史課綱連署半天近400人 反應熱烈

2018年08月24日 13:38 旺報 簡立欣

嘉義大學歷史系教授吳昆財舉辦反歷史課綱連署，23日晚間11點才正式上線，到24日中午已經將近400人連署，他表示非常驚訝和感動，「只是放在臉書的小眾活動，沒想到有許多根本不認識的人來響應，社會畢竟有中道力量。」

吳昆財表示，他是在22日與多位大學文史科系教授辦反歷史課綱記者會之後，有了連署的想法。剛開始根本不知道怎麼弄，學弟熱心幫他設網站「反對去中國化與媚日的歷史課綱連署書」：https://goo.gl/PfVpzU。

吳昆財說，目前已經連署的有美國協和大學、台灣藝術大學、新竹清華大學、海洋大學等教授，多位台師大東亞系、國文系教授，以及北一女中、台中二中等教師，最令他感動的是有高中生自願連署。不只教育界，華航、半導體等企業人士也相當多。

「物極必反！」吳昆財說，蔡政府鬧得太過分，就會有反彈；他想說之前國文課綱有那麼大回響，已逝作家余光中、前清大校長劉炯朗等都出來發聲，自己何不也來做做看，沒想到反應熱烈。

這次歷史學界「如夢初醒」，吳昆財說，很多教授之前不講話，抱持明哲保身或哀莫大於心死心態；或認為自己「已經過河」、在教大學了，與己無關。但吳昆財引述台師大東亞系退休教授潘朝陽之語：「我們要做的是中國史（台灣含於其中）啓蒙喚醒運動！」不是要馬上把新課綱推翻掉，事實上也做不到，除非政權又變天；他也知道做了不一定有用，但不做一定沒有用。

吳昆財說，有些人就算邦交國斷到零也無感，但是家長發現小孩被教笨之後就有感了。「有高中生把雙十國慶當作台灣光復紀念日；有學生到大四才知道蔣中正和蔣介石是同一人；有學生把精忠報國的岳飛當成張飛…不是開玩笑，千真萬確！」

他表示，時序性的歷史教學，全世界都是這樣；歷史新課綱卻挑戰學理，硬把中國史納入東亞史並採主題式教學；「我請問你台灣史和世界史怎麼仍是時序性教學？為何獨獨中國史要主題式教學？」如果把中國劃入東亞史，那台灣史何不也一起併入東亞史？

新課綱的委員的邏輯是，主題式教學可以讓學生去思考、去整合；吳昆財說，「我認為時序性教學一樣可以讓學生去思考、去整合，重點在師生如何互動！」同一個時代要去比較中國、日韓、越南、台灣思想，是很難的學術研究，屬於碩博階段，高中老師也沒能力教。

(旺報 )