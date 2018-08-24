班艾佛列克第三度進勒戒所 網竟讚：前妻偉大

小班第三度進勒戒中心戒酒，竟是由前妻珍妮佛嘉納親自送他前往。(達志影像)

友善列印
中時電子報

「蝙蝠俠」班艾佛列克本為愛情、事業兩得意的人生勝利組，然他卻因酒癮、賭癮即慣性出軌等問題，搞砸了與星老婆珍妮佛嘉納那段為人稱頌的銀色婚姻，兩人在2015年宣告10年婚姻玩完，沒想到小班至今未能力圖振作，被爆三度被送進勒戒中心，最偉大的是，陪在他身邊的不是別人，正是前妻珍妮佛嘉納。

小班近年雖如常接戲，然私下生活仍是一團糟，離婚後的他，本跟《週六夜現場》製片女友琳賽休庫斯(Lindsay Shookus)穩定交往，先前卻突然傳出分手，如今他又上媒體版面，被拍到在前妻嘉納的陪同下進入勒戒中心，這是他第三次因酒癮問題進行治療。

小班2001年曾接受戒酒療程，去年又勒戒一次，當時也曾坦言自己多年來受此問題所擾，但表示會繼續努力好給孩子做榜樣，告訴他們尋求他人幫助並不可恥，相當感謝家人的陪伴支持，據《TMZ》報導，日前小班被拍到從快遞手上接過整箱的啤酒及其他酒類，前妻嘉納隨即知道他酒癮再犯，並勸他再接受治療，並於前天晚間親自開車送他到洛杉磯某間勒戒中心，而這是他第三度接受戒酒治療，網友則對珍妮佛嘉納表示讚許，直呼她離了婚仍如家人般照顧小班，真的太了不起。

※喝酒警語

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(中時電子報)

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