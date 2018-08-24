瘋漢砍人辯遭騷擾20年 被害人無奈：我才來工作1個月！

有精神疾病的江姓男子發病持刀砍傷無辜民眾，遭警方依傷害罪嫌逮捕。（吳岳修翻攝）

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中時
吳岳修
監視器拍下，江男持刀行兇後，遭工廠員工合力制止。（吳岳修翻攝）

飽受精神疾病困擾的江姓男子，24日疑似未吃藥發病，持刀闖入住家對面鋁材工廠，連砍薛姓被害人手臂及左胸2刀，幸緊急送醫挽回一命，江男被捕後辯稱不堪遭騷擾20年才行兇，躺在醫院的薛男無奈表示：「我來工廠工作才1個月啊！」

警方調查，案發24日上午8時22分，家住泰山區坡雅頭路的45歲江姓男子，持一把開山刀闖入住家對面的鋁材工廠，二話不說就舉刀朝36歲薛姓員工砍去，薛男來不及反應，左手臂遭砍一刀，傷口長達10公分，江男再度舉刀砍下，薛男轉身逃逸，左胸到後背再遭砍一刀，傷口約30公分。

薛男慘叫引起工廠員工注意，立即上前制止，並搶下手中兇刀，但江男口中不斷怒罵，碎念「做人不能這樣」，警方獲報先將薛男送林口長庚醫院急救，幸無生命危險。

江男被捕後堅稱遭薛男騷擾20年，不堪長期遭壓迫才會犯案，但無端遭砍躺在醫院的薛男卻表示，他才到工廠工作1個月，20年前他才16歲，正在學校唸書，根本不認識江男，怎麼可能會騷擾他？

江男家屬透露，江男長期受精神疾病困擾，曾在醫院治療10幾年，以前也經常鬧事，但不知道今天會做出傷害的嚴重犯行，對被害人感到相當抱歉。

(中時 )

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