徐佳青一句「八二三是民進黨打仗嗎」？ 打臉小英的團結

日前823戰役60週年，蔡英文總統選擇在臉書發文，沒有前往金門，引發外界討論。(圖片取自總統蔡英文臉書)

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中時電子報
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徐佳青於政論節目《少康戰情室》表示，說到八二三難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？八二三不就是國民黨跟共產黨打仗嗎！如果這些今天去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？(圖片取自Youtube)

日前823戰役60週年，蔡英文總統選擇在臉書發文，沒有前往金門，引發外界討論。對此，民進黨副秘書長徐佳青卻表示「八二三難道是民進黨跟共產黨打仗嗎」？對於徐佳青「語出驚人」的發言，網友譏諷「民進黨可以不要派一堆智障出來嗆聲嗎」？

徐佳青於政論節目《少康戰情室》表示，說到八二三難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？八二三不就是國民黨跟共產黨打仗嗎！如果這些今天去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？今天在討論這個議題上要想清楚，八二三所帶來的意義是台灣想要追求和平，想要追求區域的穩定和共榮，但我們的鄰居中國有表現出這樣的態度嗎，台灣應該要團結一致對外。

不過，蔡英文日前於臉書卻是表示「1958年的金門是戰火猛烈的戰地，也是『台澎金馬全體國人團結一心，守護國家的象徵』。60年後，當我們紀念八二三時，我們不會忘記那樣的團結精神。當我們面對外力打壓時，我們更不會忘記當我們團結的時候，國家可以多強大。團結、團結、再團結，這就是八二三砲戰的精神，也是台海和平穩定的基石，我們要緬懷、牢記並傳承下去」。

對於徐佳青的言論，批踢踢網友表示「民進黨眼裡真的有中華民國的存在嗎」、「823不紀念？有你大DPP今天嘴的機會」、「當年823打輸了今天也不會有民進黨了」、「歷史就是歷史，就是有一批人因為保衛台灣戰死，資進黨老是用顏色去看待歷史根本低能」、「DPP再操弄意識形態沒關係，真以爲台灣沒這黨不行喔」、「民進黨可以不要派一堆智障出來嗆聲嗎」？

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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