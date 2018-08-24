白宮關注台薩斷交 批北京干預西半球事務

2018年08月24日 13:54 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）中文網24日報導，白宮23日晚上發表書面聲明，對薩爾瓦多與台灣斷交，轉而承認北京表示關注。

美國白宮新聞辦公室的書面聲明說，薩爾瓦多政府宣布斷絶與台北的數十年外交關係，而與北京建交。薩爾瓦多執政黨領導人在還有幾個月就要離職之際，以不透明的方式做出了這個決定，而這項決定將對國家今後數十年產生影響。

白宮的聲明說，斷交決定不僅影響薩爾瓦多，而且影響整個美洲地區的經濟健康與安全，美國嚴重關切薩爾瓦多政府迎合中國大陸看似對西半球國家事務的干涉，將重新評估美國與薩爾瓦多的關係。

白宮聲明說，一些國家為了吸引國家主導的投資而與大陸建立或擴大關係，這種投資會帶來短期的經濟增長和基礎設施的發展，但是從長遠的角度來看有可能令人失望。世界很多國家開始認識到，大陸提供經濟上的好處是為了增加其它國家對大陸依賴，加強大陸的地位，而不是建立夥伴關係。

白宮新聞辦公室的聲明說，美國持續反對大陸在兩岸關係上製造不穩定，以及干預西半球的政治事務。

美國之音另報導說，中美洲國家薩爾瓦多與台灣斷絕外交關係並與大陸建交，連日來持續引起華府注意，美國國會議員對薩爾瓦多外交轉向，可能在拉美引發骨牌效應表示擔憂。

在薩爾瓦多與台灣斷交並與大陸建交後，持續有美國國會參眾議員表達對此事的關注，許多議員擔心，薩爾瓦多外交轉向可能引發骨牌效應，使更多拉丁美洲國家倒向大陸，因此希望川普政府採取作為，阻止大陸的勢力在拉美持續擴大。

據美國之音報導，在美國參議院外交委員會22日針對駐宏都拉斯、駐尼加拉瓜大使的提名確認聽證會上，外委會成員包括共和黨籍亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、西半球事務小組主席魯比歐（Marco Rubio）、資深民主黨籍參議員馬基（Edward Markey）等人，都表達對此事的關切，希望這兩位大使在職務確認後向駐在國傳達重要訊息，那就是美國非常重視他們與台灣的關係。

賈德納說：「我希望人事提名確認之後，你們都能向這些國家強調台灣在世界的重要性、台灣的責任、聲音及其領導，同時，他們與台灣的邦交關係對他們與美國未來關係走向非常重要，我希望你們將此列為優先事項。」

參議員馬基則擔憂，薩爾瓦多與台灣斷交轉向承認大陸，可能引發骨牌效應，他認為美國應該利用自己現有的影響力（leverage），例如對宏都拉斯的軍事援助，築起一道護牆，阻止大陸的勢力進一步入侵（incursion），並敦促其他國家維持與台灣的關係。

參議員魯比歐也表示，他擔心宏都拉斯成為下一個與台灣斷交的國家，希望被提名為美國駐宏大使的帕米爾耶里（Francisco Palmieri）將此事列為上任後優先處理的問題，並明確告訴宏都拉斯方面。

他說：「如果你的提名得到確認，你能否承諾這個委員會，你會將這件事列為優先處理的事情之一，就是明白向宏都拉斯政府溝通，告訴他們中止對台灣的承認，並改為承認大陸，將傷害他們與美國的關係。」

據美國之音報導，帕米爾耶里回答說：「是的，參議員，我承諾將把此事列為優先事項，如果我的職務得到確認，而且在我抵達後會立即向你回報我所聽到的訊息。」

美國駐尼加拉瓜大使提名人蘇利文（Kevin Sullivan）也做出相同承諾，一旦新職確認，將把尼加拉瓜與台灣維持關係一事，列為優先處理事項。

對於大陸接二連三拿下台灣在拉丁美洲的邦交國，美國是否有影響力可以避免骨牌效應的發生，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）此前在接受美國之音採訪時表示，個別國家有其自身利益的考量，但美國希望他們在做出決定前能先理解美國的態度。

他說：「明顯的是，這些國家會做出自己的決定，我希望他們能與美國諮商，聽聽我們的看法，但每一個情況都是不同的個案，有個別的特殊情形。事實上蔡總統已經多次到那個地區訪問，正反映出台灣政府如何嚴肅地看待這些事情。」

卜睿哲說，美國已經表明，美國認為台灣值得在國際社會上享有尊嚴，也非常清楚北京在國際上邊緣化台灣的各種作為對台灣有何影響。他說，這些做法不僅對兩岸關係的改善毫無幫助，反而使它變得更糟，「因為台灣人民將對這種負面行為做出反應。」

(中時 )