疑憂鬱症復發消失5個月 柯宇綸終於露面說了

2018年08月24日 14:06 中時 洪秀瑛

柯宇綸（左）和張翰今天出席新戲宣傳。（盧禕祺攝）

柯宇綸（左）和張翰拍照時笑場。（盧禕祺攝）

兩人建立不錯交情。（盧禕祺攝）

柯宇綸主演的電影《強尼凱克》原預定去年4月在大陸上映，未料上映前遭大陸網友舉報台獨，使得電影上映被擱置，之後演出中港合資新片《風再起時》，他的名字也從大陸平台相關介紹資料中消失，形同被全面封殺。柯宇綸今年3月也被爆，疑因演藝事業一落千丈，憂鬱症復發，人間蒸發。

時隔5個月，他今天首次露面，與張翰為演出的公視新戲《憤怒的菩薩》宣傳，他苦笑說自己個性很開朗，沒有憂鬱症，更沒有消失，只是平常不愛接電話，較常看簡訊或信箱郵件，張翰在旁緩頰：「他也沒接我電話。」問及遭指台獨一事，他反問：「我被封殺了嗎？去問柯文哲或總統府嘛。」

柯宇綸表示，對於被誤會可以無所謂，但對於子虛烏有的周刊報導害得關心他的人擔心很生氣，他當時向親友們解釋，不希望大家心情因他受影響。至於父親柯一正被冠上台獨，他無奈說：「其實我爸也沒講過這件事，問我沒有意義，我們生在這邊，人家說我們是什麼就什麼，又不是我們能決定的事，聲音大的人說怎樣就是怎樣。」

有對岸工作？他說「最近剛好沒有接」。至於《強尼凱克》是否還能在大陸上映？他淡然說「電影院不是我管的」。柯宇綸正準備成立電影公司，「籌備半年了，想要創造一些不同的東西，符合自己的價值觀或世界觀，想幫台灣做一些接地氣的戲劇。」強調「我們是做電影戲劇，應該要往這個方向思考。」

(中時 )