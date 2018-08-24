陸5萬噸級巨艦即將服役 重要性高過核動力航母

2018年08月24日 14:19 中時電子報 盧伯華

早先網路傳出在建中的第二艘901綜合補給艦照片。（圖／網路）

大陸造船工業近幾年來加足馬力，最近又有一艘5萬噸級巨艦即將服役，其重要性甚至高於核動力航母，也是航母編隊執行遠海任務不可或缺的重要角色。隨著大陸國產航母進行海試後逐步完工，大陸正快馬加鞭為國產航母打造提供彈藥與滿足物資後勤需求的901綜合補給艦，預計年內入列服役。

這艘正在積極趕建的901綜合補級艦（又稱快速戰鬥支援艦）排水量達5萬噸，比較早期的903綜合補給艦大了整整一倍。901綜合補給艦是針對中共海軍未來核航母需求所專門打造的大型補給艦，主要是為保障航母各類物資和彈藥的需求，首艘901補給艦「呼倫湖號」已在去年9月入列服役。陸媒《今日頭條》指出，在首艘國產航母服役排上日程後，第二艘901補給艦也加速趕工，目前已下水海試，預計在年底至明年初可以服役。

據《鳳凰軍事》報導，現今大陸國產航母002已進行首次下水海試，並即將進行第二次海試，離入列服役愈加接近，自然需要有專職的「航母奶媽」照料，所以新建901補給艦就是因002航母而生。因此，國產003航母既已進入建造階段，004航母也開始了初步設計，未來海軍對補給艦的需求量將會持續增加，總數可能達到10艘左右。

不過，報導說，有分析認為901補給艦是為核動力航母專門設計，所以目前大陸常規動力航母當家，難免會有些大材小用、規格超前的疑慮，甚至還會帶來極大的資金壓力，例如美軍朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦造價有高達70億美金引發的問題。大陸的軍事專家對此表示：901補給艦並不會走朱瓦特級戰艦的老路，因為補給艦主要強化的是噸位和隱身性能，資金消耗量還是有限的，和在武器上投入大量金錢的朱瓦特級驅逐艦不同。

報導指出，中國海軍「下餃子」式的新建軍艦下水服役，速度越來越快，不僅為中國海軍注入了活力，也令世界各國側目！

(中時電子報)