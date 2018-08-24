水滯洪池遭質疑無效 高市府：300萬噸水亂流災情更慘

2018年08月24日 14:32 中時 林宏聰

高市代理市長許立明一早即主持災害應變中心會議。（林宏聰攝）

雨炸南台灣，高雄積淹水面積推估370公頃，目前仍有橋頭、路竹、永安、岡山等7處地勢低窪，淹水消退較慢；面對外界批評高雄廣設滯洪池效果不彰，高市代理市長許立明解釋，13座滯洪池總滯洪量近300萬噸，如果任由這些水流入市區，災情一定更慘重。

許立明一早坐鎮災害應變中心，會後接受媒體訪問表示，縣市合併後高市新增12座滯洪池，目前全市共13座，總滯洪量達296萬噸，這次豪雨確實發揮功能，才未發生如2010年凡那比颱風期間岡山白米里、劉厝里水淹民宅1公尺高的慘況。

「如果任由這將近300萬噸的水流到市區、已是滿水位的排水系統，淹水災情更不可設想！」不過他強調，面對極端氣候，市府仍要利用一次次的教訓，檢討排水系統、滯洪池設計上可如何再改善。

依據氣象局預報資料，24日雨勢雖比昨日減緩，但早上8點到晚上8點高雄平地預估雨量仍有100毫米至150毫米，達大豪雨等級，而山區則150毫米至250毫米，為超大豪雨等級，土石流警戒發布10個潛勢區域、106條溪流紅色警戒。

高市水利局統計，昨天至今淹水災情通報共194件，多數在雨勢趨緩後陸續消退，目前有7件尚未退水，集中在路竹、永安、岡山、橋頭區，固定式抽水站及移動式抽水機皆持續運轉排水中。

這波豪雨成災，高市府統計，累計撤離人數3929人，開設收容場所9處，累計收容148人，其中，原住民地區已預警性撤離1950人，包括茂林103人、桃源區581人、那瑪夏區1266人，部分是洗腎病患及孕婦。

環保局表示，24日雖然停班停課，但垃圾清運將維持正常，各焚化廠皆在低料位，應可處理今天預計增量的垃圾，今日各區清潔隊也將動員1300多人次、250多輛機具進行市區災後整頓。

停車部分，交通局開放全市325處場所，1萬1814個停車位供市民緊急停放車輛，今日除路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋樑以外，開放紅黃線停車至上班日上午6點半，而公有路邊及路外平面停車場24日暫停收費，自恢復上班日起開始收費。

(中時 )