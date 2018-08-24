永和分屍案》最後一通「要命」電話 後腦杓幾乎被砍爛

檢警今（24日）上午解剖進一步釐清死因，檢警將相關檢體帶回化驗。（葉書宏攝）

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檢警今（24日）上午解剖進一步釐清死因，檢警將相關檢體帶回化驗。（葉書宏攝）

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）疑遭人殺害支解，檢警調查發現，Ryan生前21日晚間接獲一通關鍵電話，要前往「老地方」與友人見面，自此步上不歸路，凶嫌手段極為慘忍，不僅支解屍體，後腦杓幾乎被砍爛，檢警研判，疑熟人所為，讓警方無法第一時間掌握身分。

警方調查，Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，22日尋獲身體軀幹後，還發現3袋屍袋，分別裝有完整頭顱、右手及右腿，但手掌、腳掌卻不翼而飛；Ryan疑為毒品中盤商，今年5月才遭警方查獲持有數百克大麻；今（24日）在華中橋附近再度打撈到左腿。

據了解，死者頭顱正面有大面積瘀青，另還有一道很深的刀痕，後腦杓部位幾乎被砍爛，背部另有2處明顯刀傷。外傳，死者生殖器官也遭割下，警方嚴正否認，生殖器官並未被割下。

由於Ryan牽扯毒品交易案，檢警鎖定毒品方向偵辦，發現死者身前提領近10萬元現金，另外還有匯款30萬元到特定帳戶，目前已掌握匯款對象清查中。

檢調掌握，Ryan21日晚間7時許，獨自到住家附近的便利商店提領近10萬元，返家後，再度牽著愛犬LuLu遛狗，Ryan出門前接到一通關鍵電話，疑似相約到「老地方」見面，據友人指稱，老地方即為棄屍處旁的階梯，Ryan每次遛完狗都會在該處休息。

檢警目前鎖定，與毒品案相關的一對外籍毒鴛鴦涉有重嫌，但該處無監視器、亦無相關目擊證人，已調閱水門口監視器，釐清200多輛汽機車，其中有幾部機車、汽車相當可疑。

(中時 )

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