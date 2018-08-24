《烏龍院》動畫陸點擊破7億 敖幼祥：希望台灣也能看到

《烏龍院》「活寶傳奇」系列動畫自去年11月起在大陸騰訊網播出，至今點擊數已破7億，敖幼祥認為是對原創漫畫的巨大榮耀。（敖幼祥提供）

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歷經5次失敗，到第6次才動畫化成功，以漫畫《烏龍院》風靡兩岸的敖幼祥，如今再以動畫迷倒大陸漫迷。去年11月起於騰訊網開播、每週更新的《烏龍院》「活寶傳奇」系列動畫，至今已突破7億點擊數。敖幼祥表示，目前第一季的52集將在月底全數製作完畢，即將開始製作第二季，「雖然因為版權因素，台灣還無法看到，但相信不久之後一定能在螢幕上和大家分享。」

敖幼祥表示，《烏龍院》動畫點擊破7億，「是原創漫畫的巨大榮耀，也是從平面創作跨越到新媒體的大躍進。」他指出，動畫製作動員了上百人的團隊，在每一個細節投入專業技術，加上騰訊平台的支持，讓這部將近40年的漫畫能夠發揚光大。

敖幼祥曾表示，「每個漫畫家最大的夢想，就是作品能改編成動畫。」《烏龍院》系列過去曾5度嘗試改編動畫，有的僅短暫上映，有的沒有抓到原作漫畫的味道和角色精髓，有的沒做好行銷，也碰過後來因為資金或人力出問題，而沒有下文的狀況。

80年代在台灣爆紅的敖幼祥，在90年代是第三位受到大陸出版公司青睞西進的漫畫家。2001年更搬到廣州成立工作室，不只重啟《烏龍院》連載，更推出月刊、週刊等，帶動中國新漫畫的時代。

近年敖幼祥的創作重心回到台灣，也積極紮根漫畫教育，培養台灣漫畫家。在花蓮定居創作、推廣漫畫教育之外，家中桌上總是放著一張張的《烏龍院》動畫分鏡草圖，手邊也堆著用來參考的漫畫，每天都要花許多時間構思動畫內容。

(中時 )

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