販賣鴉片類毒品致死 美司法部起訴陸籍鄭姓父子

2018年08月24日 14:34 中時電子報 李靖棠

據克里夫蘭新聞（Cleveland.com）報導，美國司法部長賽辛斯（Jeff Sessions）前天（8/22）宣布一份起訴函，是針對兩名現居上海，卻以包裹形式、向美國等地販售鴉片類（Opioid）毒品的中國大陸國籍鄭姓父子，以共謀製造與銷售列管物質、向美國輸入列管藥物、營運犯罪企業與洗錢等43項罪名提起訴訟，一旦確定定罪、鄭姓父子最高將面臨終身監禁的刑責。

美司法部召開打擊鴉片類毒品的記者會。

司法部的聲明中指出，這對陸籍父子分別是：35歲的鄭福景（Fujing Zheng，音譯、又名戈登·金，Gordan Jin）和62歲的鄭光華（Guanghua Zheng），涉嫌多年來透過Golden Chemicals、Golden RC等多家「公司」，藉由經營多個網站，以35種語言銷售多款芬太尼類（Fentanyl）的毒品。

2 Chinese nationals charged with operating global opioid conspiracy resulting in deaths https://t.co/CQQ1Vn3hlM pic.twitter.com/0iDhJFDHPG — ICE (@ICEgov) 2018年8月23日

鄭姓父子銷售的毒品，疑似造成兩名美籍的俄亥俄州居民死亡，也讓早已在監控毒品流向的美國政府出手干預。賽辛斯在記者會上表示，「芬太尼等類鴉片毒品、是當今美國最大宗的藥物殺手，其中多數品項來自中國大陸；司法部在川普總統（Donald Trump）要求下，先前已對32名大陸國民提起訴訟。如今，這對鄭姓父子害死了兩名美國人，我們更應該出手阻斷源頭，才能有效保護美國免受毒害。」

起訴書中對於鄭姓父子的販毒手法描述相當詳細，「以上海為基地、每月約可製造販售約16公噸的毒品，並對顧客保證、他們有「特殊方法」可通過美、俄、歐洲等地的海關檢驗，若包裹遭退回，也可提供免費補寄的『服務』。他們也會利用各國對麻藥、化學藥劑管制的漏洞，研發擁有同樣效力的新貨，去年11月、一名居住於麻州的王姓同謀（Bin Wang）已承認犯罪被捕。」

但事實上，按照美國的法律制度、被起訴尚不等於有罪，還需經過司法審查與辯論；再加上美中兩國並無引渡協議，即便鄭姓父子被判決刑期和罰金，似乎仍無法強制執行；更別提漫長的司法程序中，美國政府仍需要提交眾多證據、證詞和文件，才有可能讓嫌犯被「定罪」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)