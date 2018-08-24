台灣版永不妥協！工殤「二軍」開庭 籲RCA勿阻撓

2018年08月24日 14:46 中時 王己由

台灣版「永不妥協」RCA工殤案，抗爭20年，最高法院上周判決奇異等4家業者，須連帶賠償262位員工或家屬共5億多元確定，創下我國司法史工殤案判賠金額最高紀錄後，尚未獲賠的1163位RCA受害員工及家屬，成立「二軍」重新起訴求償73億元，台北地院今(24)日下午開庭，律師呼籲RCA公司，不要再就免繳交訴訟費的「訴訟救助」裁定爭執，阻撓訴訟。

「RCA員工關懷協會」理事長劉荷雲，對RCA一軍判決還有246人發回更審的結果，語帶哽咽說，RCA的污染受害的不只是健康身體，最重要的是「我們的精神承受很大的壓力，不知道什麼時候會有健康傷害」，最高法院本月16日的判賠金額不是重點，美國農業生技公司「孟山都」對1個人的損害就判賠2.9億美金，台灣呢？「對企業的懲罰性賠償，才是我們要爭取的。」、「台灣的司法不要再牛步，我們的年齡還能等多久？絕對永不妥協」。

到場聲援的工殤勒會代表劉念雲說，對一軍上周的判決「傷心」，但沒有輸，她帶著開庭的二軍代表，在北院門前高喊「RCA二軍，永不妥協」。

40多年前電子大廠美國無線電公司（RCA）來台投資，關廠後卻被發現土地嚴重汙染，RCA員工控訴公司讓員工喝受廢料汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去。500多名前員工和家屬集體求償27億元，一審判RCA等公司賠償5.6億元，雙方上訴，RCA員工在高院審理期間，將求償人數從529人增加成1554人，高院宣判後，其中486人獲賠7億1840萬元；未准獲判賠的1142位受害者，在高院宣判後，成立「二軍」另向北院民庭起訴求償73億元，經三度開庭，求償人數增為1163人，包含Ａ組罹死亡繼承家屬117人、Ｂ組發病435人、Ｃ組未發病611人。

(中時 )