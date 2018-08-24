南投縣怨沒先知會停班課 中巿府：將加強通報

2018年08月24日 14:49 中時 盧金足

台中市府人事處23日晚上在中彰投苗聯繫平台通訊群組通知，台中市24日停班、停課的訊息，彰化、南投及苗栗都回覆知悉。（盧金足翻攝）

南投是中部三縣市最晚宣布今天停班、停課，遭民眾罵翻，南投縣長林明溱24日抱怨「台中這次沒先知會」，對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，中市府人事處23日晚上在中彰投苗聯繫平台通訊群組詢問南投縣府對於24日是否正常上班上課看法，中市府稍晚於11時餘宣布隔天停班課，也同步通知彰投兩縣；對於林明溱希望能早一點互相通知，日後會加強通報機制，避免時間落差。

中彰投苗成立區域治理平台後，不只業務與建設互相連結合作，颱風來襲是否放假，四縣市也會互相研議天候狀況，同步做出停班課或正常上班課的決定。

但昨晚因通報停班課時間，南投縣慢半拍，直到24日淩晨12時35分才通知，半夜睡夢中誰會去看通知，有的學生一早出門上學，家長載到學校才知停課，白跑一趟，被民眾罵翻，林明溱表示，台中這次沒先知會，希望台中市未來停班課資訊能先聯繫彰投夥伴。

對此，卓冠廷說，南投縣政府23日於晚上8時34分透過官方line平台宣佈24日正常上班、正常上課，到了晚上8時51分，台中市政府人事處陳杉根處長透過中彰投苗聯繫平台的通訊群組，再次詢問南投縣政府，對於24日是否正常上班上課看法。

當時，南投縣人事處23日晚上8時53分在中彰投苗聯繫平台通訊群組告知台中市政府人事處，確認南投24日正常上班上課

，台中市府對此表示尊重。

但台中市認為仍需多一點時間綜合判斷，稍晚於晚上11時餘宣布隔天停班課，也同步通知彰化縣與南投、苗栗三縣市。

對於林明溱希望能早一點互相通知，卓冠廷強調，台中市政府日後會加強通報機制，避免時間落差。

(中時 )