加拿大航空「周末驚喜價」　飛美西12250元起

加拿大航空台北－溫哥華航班，使用全新波音787夢幻客機執飛。（加拿大航空提供）

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加拿大航空7度被航空界奧斯卡SKYTRAX評選為「北美最佳航空公司」，去年直飛台灣後，本周末首次推出限時3天的「周末驚喜價」，精選在台擁有高人氣的美國西岸2大城，台北飛往洛杉磯或舊金山，來回只要1萬2250元起（未稅，經溫哥華轉機），旅客在溫哥華機場即可提前入境美國海關及直掛行李等優勢，為台灣旅客提供前進美國的新路線。

加拿大航空目前在美國、加拿大擁有124個航點，如此綿密的北美航線網絡令加航引以為傲，希望打破台灣旅客傳統「點對點」直飛的旅遊方式，透過加拿大航空為台灣旅客量身打造的航班時段，結合溫哥華機場可預先入境美國海關的服務，讓美國海關透過高科技X光技術查驗託運行李後、即能輕鬆飛往美國60航點。

加拿大航空台灣區總經理陳美至強調，若是時常往來美國的常旅客，加拿大航空更是目前台北直飛溫哥華航線的航空公司中，唯一提供旅客可享美國全球入境計劃（Global Entry）通關禮遇的選擇飛行首選，歡迎大家把握周末促銷活動，為自己規畫一趟美國之旅。

加拿大航空提醒，此次官網限定的用日期自2018年8月24日起至2018年8月26日止，不須輸入促銷代碼、只需於官網訂票即有機會享此優惠票價；適用旅遊日期自2018年10月15日起至2019年4月30日止，每航班優惠機位有限、非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息可在加拿大航空官方網站活動網頁（https://www.aircanada.com/tw/zh/aco/home.html）查詢。

(中時 )

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