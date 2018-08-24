華航雜誌《Dynasty》　3度獲APEX優秀出版獎

華航雜誌《Dynasty》，榮登國際著名的美國APEX優秀出版獎三冠王。（華航提供）

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華航雜誌《Dynasty》榮登國際著名的美國APEX優秀出版獎三冠王，包括3度榮獲2018 APEX優秀出版獎（Awards for Publication Excellence），蟬聯雜誌版面設計獎（Design & Layout）獎項，並首度獲頒APEX優秀出版獎最大獎（Grand Award）的最高榮譽。

美國APEX優秀出版獎今年邁入第30屆，由著名刊物的編輯組成評審團，致力表揚在編輯內容和美術設計表現優異的出版刊物，華航雜誌《Dynasty》以獨特豐富的視覺設計蟬聯雜誌版面設計獎，從1400名參賽作品中脫穎而出，首度奪得APEX優秀出版獎中的最大獎（Grand Award）殊榮，顯示華航《Dynasty》為真正值得閱讀與收藏的機上雜誌，也讓世界旅人因華航看見臺灣。

華航表示，《Dynasty》作為代表華航品牌的雜誌，更身兼推廣台灣原生文化的使命，每期內容以當代潮流與在地文化傳承為主軸，集結各領域人物之深度專訪，如全球最佳新銳主廚江振誠談料理哲學、極地超馬跑者陳彥博分享如何克服恐懼跑出自己的路、台灣國寶級藝術家王國財暢聊造紙技術等，以不同的焦點主題整合封面故事，紀錄職人工藝與珍貴文化資產，展現華航深耕臺灣的精神，帶領讀者在空中進行文化巡禮。

《Dynasty》自1971年創刊以來，已伴隨全球旅客飛行47年，今年6月全新改版，採用大膽活潑的視覺設計，以色彩飽和的圖片，引領現今讀者對機上雜誌閱讀的想像；在題材選擇上，除了深耕臺灣文化並關注次文化外，也深入介紹全球各地域潮流，放眼國際的視野，為旅客開啟世界寬廣的視角，展現華航愈見活力與前瞻的經營哲學。

華航表示，每趟啟程、每個座位，不論是商務客還是背包客，公司期待透過《Dynasty》這份充滿文化底蘊的刊物，讓所有旅客每次旅程的尾聲不是結束， 而是創造下一個與華航共同飛翔的開始。

(中時 )

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