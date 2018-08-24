豪雨釀災 屏縣長潘孟安臉書遭灌爆

屏東縣長潘孟安官方帳號出現山寨版，恐混淆民眾視聽。(林和生翻攝)

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中時
豪雨帶來災情不斷，台26線竹坑路段一度因為土石流導致道路中斷，稍早已能單向通行。(林和生翻攝)

熱帶性低氣壓挾帶豪雨讓中南部災情不斷，屏東縣政府根據中央氣象局預報宣布24日正常上班上課，消息一出網友幾乎灌爆屏東縣長潘孟安臉書，質疑「為何獨缺屏東沒放假？」成了南部唯一未放假縣市。

但有民眾發現，潘孟安個人官方LINE帳號出現山寨版，甚至假冒縣長名義和民眾謊稱會宣布放假，對話截圖在網路上流傳，屏東縣政府緊急澄清，並譴責假帳號不當行為，請民眾認明正版官方帳號有藍色盾牌標籤，不要受騙上當。

縣府指出，因接獲民眾反映，指在LINE群組上流傳縣長和民眾對話截圖，內容是民眾反映雨下太大，路上看到有人受傷，假冒的潘孟安回應對方已聯絡相關單位處理，還宣稱中午宣布放假，放到下個月一號等語。

縣府表示，假帳號不僅冒用潘縣長照片、名字，甚至偽造對話，內容離譜，萬一民眾誤信，衍生事端或釀災，後果難以設想。

不過因為沒有放假潘孟安臉書被網友灌爆，有人留言說，「我整晚沒睡，把你的臉書翻了一遍又一遍，依舊是沒有改變，臉書動態依然是上班上課沒變，」

更有網友喊話，潘縣長目前屏東各地都有災情傳出！停班停課標準或許屏東未達標！但是有災情嚴重地方可以帶給家屬能夠清理家園工作！規定是死的，人是活的，請縣長能夠多多體諒災區的縣民！而不是只是看到數據顯示而做下決定。

(中時 )

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