憲哥兒子開庭悔亂放話 寫悔過書罰50萬緩起訴1年

2018年08月24日 15:10 中時電子報 蔡曉婷 、中國時報／ 李文正 、中國時報／

本土天王吳宗憲（憲哥）的19歲兒子鹿希派（吳睿軒）因在IG上放話要炸台北市政府，引來熱議，而吳宗憲在記者會上要求兒子立刻退出演藝圈後，昨(23日)又預告兒子將一人上黃國倫的節目，引退說似有轉圜餘地，今吳睿軒涉恐嚇案開庭，檢方要求他寫悔過書，稍早已將他緩起訴1年、支付公庫50萬。

吳睿軒日前在IG貼文「女友生病，要是沒有好起來，我就做炸彈、炸台北市政府、全民賠罪」，經過北市刑大科偵查隊偵辦後，通知吳本人說明，全案依恐嚇公眾安全罪函送法辦。

對此，吳宗憲親上火線帶兒子現身鏡頭前道歉，並丟出多句訓兒金句，昨他凌晨開臉書直播，透露自己事後主動向兒子致歉，說：「你講那些幹話被無限上綱，被拿出來講的原因只有一個，因為你的爸爸是吳宗憲」，並表示自己是個失敗的父親，沒將兒子管好，兩人之前說好要參加《金曲傳奇~無與倫比同樂會》節目，但因此事件，他打算讓兒子獨自上場。

因擔心吳睿軒已搭機回美，士林地檢署今天上午11點以電話通知吳睿軒到案說明，他由經紀人陪同進入地檢署，穿著白色襯衫、牛仔褲，面對檢察官訊問，他坦承是由他撰寫，願意配合檢警訊問，經過40分鐘訊問後離開地檢署，檢察官並未對他做出限制出境的處分。

(中時電子報)