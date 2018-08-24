慘！嘉義淹水沒電沒瓦斯居民餓肚子 網轟官員：神隱了

2018年08月24日 15:20 中時電子報 戴安瑋 、中天新聞/ 卓宜姿 、李宜蓉 、中天新聞/、李宜蓉

多個居民躲到二樓，但因沒電，無法煮東西來吃，有小朋友從昨晚餓到現在。中天新聞供

嘉義水淹高跟鞋教堂 布袋岑海里變「沉海裡」

熱低壓來襲，嘉義淹大水，道路成水池，中天、中視記者到嘉義布袋、東石直擊，當地已淹大水，居民用檔水板也無法檔水，家裡進水，沒有電，已一天一夜沒吃東西，仍不見政府人員來救助。

嘉義從昨天淹到今天，豪雨重創嘉義南部，市區秒變威尼斯，中天、中視記者視自走訪嘉義布袋，直擊現場災情，許多地方水淹及膝，有的地方甚至淹到腰部，多個家戶用檔水板檔水，但水仍進到屋裡，傢具、電器都泡在水裡，住戶只能躲到二樓，但因沒電，無法煮東西來吃，有小朋友從昨晚餓到現在，有的居民早上吃泡麵後就沒有東西吃。

另，嘉義著名的高跟鞋教堂也淹水，附近的居民因一天一夜沒吃東西，涉水出來覓食，一家海產店業者說，淹水讓他損失300萬了，他昨晚即政府反映，請支援抽水機，但都不見政府派人來；一家超利便商也因淹水，商品被工作人員緊急放在貨架上。

中天、中視記者再到東石，看到一家駕訓班整個淹水，2-0~30台駕訓車都泡在水裡，動彈不得，業者一想到修理費，即叫苦連天。

網友紛留言說，「唉，沒半個政府官員出面」、「現在還在進水、明天15大潮怎麼辨？」、「民進黨這些高官們都躲到哪裡去了!神隱了嗎？」、「感謝德政，全國最大免費游泳池」。

(中時電子報)