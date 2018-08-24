學者憂心：台灣學子將失去「文化紅利」

2018年08月24日 15:13 旺報 簡立欣

由中華青年發展聯合會舉辦的第25次兩岸青年觀點論壇，24日下午以「台灣教科書新課綱評析」為主題，討論高中歷史新課綱去中國化的影響和後果，共有20多位學界人士出席。

文化大學國發大陸所副教授劉性仁表示，新課綱有幾大過錯：傷害台灣彰顯中華文化的權利、剝奪台灣學子的歷史認識、徹底從文化上去中國化、把台灣史和中國史對立起來，「都是非常不負責任的作為。」主持人中華青年發展聯合會理事長王正表示，這將是 中華文化復興運動的起點，但是需要大家發聲。

劉性仁說，新課綱會影響學子知識基礎，未來可能張冠李戴，對正史都是片面的認識。「政治不應該影響教育！」現在小學不碰中國史、國中只有兩個學期中國史、高中沒有時序式教學，未來台灣變成寄託東亞。

長期關注課綱的成淵高中教師江文隆表示，現在學校歷史老師沒人敢站出來，他也納悶為何會有這種寒蟬效應。「從本土化、國際化到主題化，說不出口的是去中國化！司馬昭之心路人皆知，反正已經無人敢言、無話可說，」他擔心未來台灣學生「故鄉叫做東北亞、李白從此是路人」。

台中二中教師伍少峽痛批新課綱「搞笑、漏洞百出、極其粗糙」，根本不合乎社會領綱中的基本理念，讓老師像以前的建構式數學一樣，變成新課綱的實驗品。

他表示，歷史教育主觀上就是要建構國族認同、客觀上就是要讓學生有獨立思考的能力，新課綱最荒謬就是沒有中華民國，學生怎麼可能有中華民國的概念？其次把時序從歷史教育抽走，就像把四則運算從數學抽走，要學生如何去解代數、幾何？

伍少峽痛批新課綱媚日，例如國中歷史課綱裡認為「日本帝國以現代國家的管理技術統治台灣」，竟完全沒有提到日本對台灣民眾的殺戮與殖民心態，徹底美化日據時代；另外高中歷史課綱有一主題「何謂現代國家？現代國家的形塑」，完全沒有提到中華民國，而且極其勉強地提到金門、馬祖和澎湖。

伍少峽說他最不滿整個社會科課綱被「公民與社會化」，由編輯課綱者去設定議題，結果是「地理不見了、歷史也不見了」。

中華文化與高等教育交流協會理事長孫若怡點評總結表示，抽去對中國歷史的認識，台灣年輕人將失去「文化紅利」，「我很擔心學子如何去跟大陸年輕人競爭、合作？」

(旺報 )