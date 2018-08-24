微風信義之夜 今晚封館6小時辦霓幻派對

今晚18時至23時於微風信義阿舍快閃車單筆消費滿199元或憑微風積點禮遇會員資格扣會員點數50點，可兌換熱銷的究醬拌麵，口味隨機，限量300份。（微風提供）

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微風信義獨家Valentino老虎圖案羽絨長外套，13萬6000元。（微風提供）
微風信義獨家BOTTEGA VENETA PIAZZA小羊皮拼水蛇皮中型手提包，17萬2500元。（微風提供）
微風信義獨家FENDI羊毛FF LOGO背包，價格店洽。（微風提供）
微風信義獨家 HOGAN ICUBE銀色休閒鞋，1萬5900元。（微風提供）

今（24日）晚微風信義之夜是微風年度時尚盛會，因應時尚精品秋冬吹起霓幻風，以「NEON霓幻之夜」為主題，晚上6時至12時封館辦趴，星光大道眾星雲集，全館採用星光和極光等元素打造各種主題派對活動，且邀請入選亞洲熱門女DJ的Alyshia上演魔幻DJ秀。

今晚由微風執行常董岡一郎、總經理畑明男、信義區總店長高德璇為派對揭幕，紅毯明星有微風董娘孫芸芸為自己品牌YUN YUN SUN站台、本土嘻哈天團玖壹壹則是首次走時尚紅毯，為Ed Hardy擔任一日店長，其他還有王思平、莫允雯、陳建州、林葉亭，和微風旗下藝人郭源元、陳若穎、宋蘋恩、書那娜、蜜多麗，以及美妝時尚部落客陳欣欣、小閃、Stella等。

除了星光大道，還有兩場微風信義首度與ASUS跨界合作及品牌大型展演秀，地點在微風信義1樓手扶梯旁，19：20PM至19：50PM參與品牌有ASUS、FENDI、Kate Spade、MM6；20：20PM至20：50PM參與品牌有ASUS、PUMA、earth music&ecology、onefifteen。

此外，各時尚品牌也因應封館祭出約50款符合霓虹色系的獨家或限量商品，涵蓋配件包款、精品鞋、訂製婚紗與西服等；奢華香氛、保養則優惠58折起。包含螢光綠的Valentino老虎圖案羽絨長外套、有如Disco鏡面球的HOGAN ICUBE銀色休閒鞋霓幻感的皮面、以亮橘色和草綠色 形成巧妙對比的BOTTEGA VENETA PIAZZA小羊皮拼水蛇皮中型手提包等，FENDI、GIVENCHY等也有獨家新品共襄盛舉。

香氛和保養品方面，獨家的CYRANO+ CREED香水組，有皇家尼蘭250ml、皮革隨身香瓶50ml，原價4萬4800元、特價2萬6880元，限量5組。今晚持當日消費滿6000元發票，或抵扣微風積點禮遇會員點數199點，可獲香水占卜1次；不同櫃位推出的折扣券最低門檻不同，從滿5000折抵500起至100萬抵6萬5000都有。

(中時 )

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