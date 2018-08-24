遭批台南經驗治水失敗 賴揆動怒 批評者若可舉例讓他當上帝

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今年823中南部遭到雨彈襲擊，受創嚴重。台南市也遭譏治水失敗，行政院長賴清德下午在政院普渡時罕見動怒，說24小時雨量超過600毫米的，大家可以想像，在台灣下在那個城市不會淹水，看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪個地方。

被問到台南經驗治水失敗，賴揆說其實治水有沒有成效，包括台南、雲林、嘉義、高雄，住在當地的民眾最清楚，他們自身的感受最了解，也可以用客觀的數據來比較，拿出8年前跟最近的情況比較，也不難理解，所以希望像這麼大的雨勢，24小時雨量超過600毫米的，大家可以想像，在台灣下在那個城市不會淹水，看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪個地方，他有把握不會淹水。

賴揆說，像這樣的雨勢下在日本，日本也會淹大水，下在台灣任何一個城市，統統都會，所以治水有沒有成效，住在當地的民眾最清楚，不僅僅是在台南、高雄、雲林、嘉義都一樣，治水的工程非常辛苦，不是只有縣市長的努力，包括中央的協助，包括實際從事水利建設的人員都非常辛苦，不要否定所有人員的辛勞，輕率的一句話否定了大家種種的努力，特別是人家在淹水時沒有同理心，然後作一些沒有必要的批評，這其實是不應該的。

賴揆上午在聽經濟部次長曾文生及水利署長賴建信報告後表示，此次熱帶低壓在南台灣降雨又大又急，相對於日本關西地區的雨量有過之而無不及，顯示台灣強韌抗災能力。賴揆下午說，這次如果用24小時的雨量比較，台灣都比西日本雨量要多、更為嚴重，換句話說這次面臨這麼強勁的雨勢，但在地方政府努力及民眾積極合作下，已有妥善的因應，兩相比較，地方政府跟中央政府的合作，在水利建設方面或防災因應作為方面，其實已有很大進步。

賴揆說，這一次熱帶性低氣壓雨勢強大，24小時的雨量在高雄市、嘉義縣超過600毫米，在台南、屏東、雲林也有將近600毫米，甚至於在嘉義市跟澎湖縣也超過400毫米，這些都超過當地水利工程的防災標準，也因此都傳出多次的災情，行政院在第一時間就跟地方政府保持密切連繫，隨時掌握各地災情，也已經要求各部會全力投入救災的工作，包括國防部第4、第5作戰區3萬7000名國軍已經待命投入救災，經濟部的台電、台水也投入搶救電力及自來水的供應，希望能迅速恢復民眾正常生活，

賴揆也說，從明天開始，已排定到災情較嚴重縣市包括雲林、嘉義、台南、高雄去進一步了解目前遭遇到的困難，希望用行政院及各部會力量協助救災工作，也希望為下一步的水利設施作進一步的規劃，提供給南台灣更安全的保護。

(中時 )

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