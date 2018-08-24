礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華開始報名囉！

2018年08月24日 16:04 中時 胡健森

邁入第6年的「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」將在11月10日開跑，即日起開始受理報名，今年分成「馬拉松組」、「超半程馬拉松組」、「健康組」等3個組別，每組參與名額有限，喜愛參與馬拉松活動的跑友可得把握機會，錯過可惜。

宜蘭縣礁溪鄉擁有好山好水的環境，讓許多人稱羨，2013年舉度舉辦「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」活動後，立即吸引大批跑友報名參加，更獲得極佳的口碑，尤其是路線沿途景緻優美，直攻海拔768公尺的櫻花陵園，沿途多蜿蜒山徑，不僅具有相當的挑戰性，登頂之後更可鳥瞰礁溪全景及龜山島，是視野絕佳的優質景點。

鄉長林錫忠說，「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」經過6年的舉辦，獲得跑友一致的肯定，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，透過馬拉松賽的舉辦，讓選手飽覽礁溪最優美的景緻，賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，是全國絕無僅有的貼心安排；每一位參與賽事的跑友都是礁溪的客人，今年活動特別添增許多地方特色，引導跑友深入大忠、林美、匏崙、白鵝、吳沙及三民等社區，一邊欣賞礁溪的田野風光，一邊享用結合特色料理及飲品的豐富補給，另安排音樂性演出與啦啦隊，一同為參與的選手們加油打氣，讓選手感受最熱情的小城氛圍。

「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松」即日起開始報名，比賽分成「42公里馬拉松組」、「25公里超半程馬拉松組」以及「7公里健康組」等3個組別，「馬拉松組」及「超半程馬拉松組」預計各受理1000人報名，健康組則是500人，歡迎踴躍報名。

(中時 )