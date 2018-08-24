台南芭蕾舞劇《失落的幻影》周末登場探討環保重要

2018年08月24日 15:49 中時 曹婷婷

台南文化中心由藝術總監余能盛老師與長榮交響樂團合作全新芭蕾舞劇《失落的幻影》。(台南市文化局提供)

藝術創作常反映現實社會面臨議題，透過作品傳遞理念，激發觀眾思考，台南正面臨淹水之苦，台南文化中心藝術總監余能盛老師與長榮交響樂團合作全新芭蕾舞劇《失落的幻影》，演出一幕幕人禍與環境變遷造成的悲歡離合，敘述環保重要性與警惕性，以及對文化永續發展的省思，本周六日在台南文化中心登場演出。

《失落的幻影》透過舞台裝置抽象的象徵影像，以及舞蹈肢體美學雙向同時進行，結合各具代表性的顏色，震撼地在舞台表現出來，搭配強烈舞台情緒的音樂，演出一幕幕人禍與環境變遷造成的悲歡離合。

《失落的幻影》中音樂的表現將由長榮交響樂團現場演奏，音樂總監葛諾．舒馬富斯(Prof. Gernot Schmalfuss)親自指揮；舞團再次邀來2位曾獲羅馬尼亞阿拉德「芭蕾奧運會比賽」第1名，現任羅馬尼亞布加勒斯特國家劇院芭蕾舞團首席舞者Cristina Alexandra Canila Dijmaru及Bogdan Stefan Canila。

2位首席自2012年起與余老師合作過多齣舞劇，舞藝精湛且默契十足。另外，台南文化中心表演藝術平台這次也有2名男舞者與3名女舞者參與巡迴演出，在余能盛老師教導下，芭蕾表現與技巧更加純熟，也更能融入舞作表現出個人擅長的特質。

余能盛擔任文化中心總監以來，朝向自製品牌節目，讓在地優秀舞蹈表演人才有發揮的舞台，促成台灣舞者密集與國外頂尖芭蕾舞者排練，更能從中學習舞技並提升視野，期待培育出更多躍上國際舞台綻放光芒的舞者。

繼2015年與台南市民族管絃樂團合作《天旋～當芭蕾遇到國樂》；2016年4月邀請炙手可熱的小提琴家曾宇謙在台南藝術節《悸動Emotion》演出，6月《博物館之夜‧歌劇選粹》更邀集7國歌手在奇美博物館繆思廣場同台獻唱，同年8月《門 The Door》讓台南文化中心表演藝術平台培育的舞者首次參與；2017年以平台學員為基底，製作音樂與舞蹈《首演》；《經典與浪漫》邀請義大利女高音及墨西哥男高音帶來多首經典歌劇名曲。

余能盛期許，透過每年製作既具質感又兼國際性的節目，加入培育延續的元素，為藝文場館經營立下堅穩的根基。

(中時 )