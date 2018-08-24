NBA》哈登：甜瓜肯定能融入火箭

2018年08月24日 15:38 中時電子報 盧品青

兩年前杜蘭特(Kevin Durant)加盟勇士時，火箭隊哈登(James Harden)淡定地說：「他們只有一顆球要怎麼分？」結果杜蘭特率領勇士連摘兩冠，證明眾球星只要以團隊優先，一顆球就夠用了。

如今「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)加盟火箭，並且拒絕降級擔任配角，哈登這顆球又該怎麼分？哈登在球員論壇上表示沒問題，甜瓜很容易就能融入火箭了。理由是「當你有一群高智商的球員在一起，就沒什麼可擔心的。」

哈登說的高智商就是指他自己和隊友保羅(Chris Paul)，兩個助攻王在同一隊，安森尼還怕找不到球可以得分嗎？安森尼確實需要在新球季找回自己，他上季在雷霆場均16.2分，生涯首度跌破20分。

雷霆前鋒喬治(Paul George)說：「不知道為什麼安森尼和我們一起就是打不好。」其實安森尼在19歲菜鳥那一年就場均21分了，雷霆真的是他生涯最低點。按照哈登的說法，難道是雷霆球星的智商不夠高嗎？

無論如何，哈登在上月就說了，他們要做一支「最會溝通」的球隊。他表示大球星肯定都會有一些傲氣，只有放下身段為團隊犧牲才能成功。火箭隊新球季能走多遠，就看哈登屆時如何「開導」安森尼了。

(中時電子報)