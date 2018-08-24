亞運》瞄準史上首闖4強 男籃明戰卡達非贏不可

劉錚在前兩場亞運預賽表現都很出色。(報系資料照)

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中時電子報
／雅加達報導

中華男籃外籍教頭帕克先前開出雅加達-巨港亞運闖進4強目標，代表25日最後1場預賽出戰卡達非贏不可，因為唯有中華男籃取得C組第1身分晉級8強，準決賽才能碰上實力較弱的B組第2，達成男籃亞運史上首闖4強機會大增。

目前中華男籃闊別12年重返亞運8強未成定局，原則是卡達爆冷以71比82輸給日本，就算中華隊目前預賽2勝0敗，假如明天不慎輸給卡達，仍有可能出現中華、日本與卡達3隊戰績相同，且戰績互咬，必須比較得失分的窘境。

原則上，只要明天中華輸給卡達，只要輸1分，就有可能丟掉分組第2身分，甚至只要輸給卡達9分以上，就連8強門票都會喪失，所以明天出戰卡達非贏不可，絕對不要先去設想要輸幾分，更重要的是，目前中華男籃士氣正值高檔。

就算中華男籃今年亞運少了「新台灣人」戴維斯(背傷復發)助陣，但在前兩場預賽充分展現「小球戰術」優勢，漂亮都以贏球收場，假如卡達正如帕克先前情蒐狀態一樣，只是一支依賴內線高度的年紀較長球隊，中華隊確實贏面很大。

無論如何，中華男籃在25日下午5點與卡達之戰開打之際，仍需要國內球迷好好隔海加油打氣，畢竟只要過了這一關，中華隊確實完成亞運男籃史上首次闖進4強目標越來越近了，也可一掃先前世界盃亞洲區資格賽慘敗陰霾。

(中時電子報)

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