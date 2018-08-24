熱帶低壓走西南氣流交棒 中南部雨下到下周四

2018年08月24日 15:49 中時 李宜秦

昨天上午登台的熱帶性低氣壓，因移動速度緩慢、無法順利擴散，目前盤旋在中部海域，往西北方向移動，明天逐漸離開台灣後雨勢會減緩，不過緊接著周日又有一波新的西南氣流會影響中南部，氣象局預計會影響到下周四，且雨勢會達豪雨程度。不過吳德榮說，此次低壓雨勢達超大豪雨程度，西南氣流帶來雨勢則不會這麼誇張。

氣象局預報中心主任呂國臣說，原預計往北部移動的熱帶性低氣壓，因為被中央山脈破壞其結構，不僅使其速度減緩，中心強度也減弱，導致導引該低壓的氣流也有所轉變，原先預估低壓會持續往北走影響北部，今日則路線則改為持續往西北離開台灣，因此北部成為低壓背風面，雨勢較小。

氣象局預報專員李孟軒表示，這個低壓對中南部的影響要到明天才會趨緩，今天中南部的雨量仍偏大，時雨量大約有3到40毫米。氣象局預估從昨上午8點到明上午8點2天的雨量，中南部山區及平地雨量為900至1100毫米、外島與澎湖雨量為500至700毫米。

到了星期日又有一波新的西南氣流將影響中南部，屆時中南部、南台東都會有豪雨等級的大雨，日雨量大約會達200毫米，預計從周日影響到下周四。此次低壓的雨勢則達超大豪雨、大豪雨程度，高屏地區的日雨量甚至超過500毫米，因此未來西南氣流為中南部所帶來的雨勢不會如這兩天誇張。

氣象專家吳德榮說，緊接著來台的西南氣流與這次登台的低壓結構相差甚遠，此熱帶低壓只是因為風力未達颱風標準，但其雨量等級幾乎可以相比颱風等級；反觀西南氣流則是讓整個大氣不穩定，當有能抬升空氣的機制產生，如太陽直射、清晨路風、地形等原因，兩者結合產生對流空氣時才會降雨。

吳德榮表示，由於台灣目前處於大季風低壓區，7、8月的天氣才會比較特殊，近兩個月幾乎每天都有不同地方發布午後豪雨特報，他說「這並不正常」，過去夏天都會有太平洋高壓壓制對流，讓全台整日乾熱，今年太平洋高壓的位置相對北移，才會每天都有午後豪雨。

另外由於大季風低壓區影響，低壓區逆時針旋轉的原因，會讓很多在關東地區生成的颱風、熱帶擾動等無法接近台灣，而是順著逆時針運轉方向被甩到日本、韓國或大陸。不過吳德榮說，大季風低壓區的型態在未來7到10天左右會有所改變，到時候台灣天氣會比較正常，較像往年夏季狀況。

(中時 )