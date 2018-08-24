823雨炸脆弱大地 龍應台：我們政府還拿著剪刀

2018年08月24日 15:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

823雨炸彈重創南台灣，60年前的823對岸炮彈轟金門島，2個事件宿命同日發生，勾起前文化部長、作家龍應台無限感嘆。龍應台表示，這麼脆弱的大地，這麼善良的人民，這麼需要力量、這麼需要擁抱在一起、我們卻有一個拿著剪刀的的政府。

定居屏東潮州的龍應台今（24）日在臉書貼文表示，823這一天她在風雨交加中度過一整夜，她的潮州寫作室在二十四小時的暴雨中進水了，她不斷地拿大毛巾吸地板的滲水，三十條毛巾也不夠讓地板乾燥。不僅如此，園裡的芭蕉樹斷了，玉蘭花折了，冬瓜泡在水裡。

龍應台想起10年前舊事，她在廈門養老院遇見一位96歲金門姑娘，這人1949年時安頓2個小孩後，一根扁擔挑著兩籠自己種的蔬菜，跳進一艘舢舨，就往對面廈門去了。她到廈門的菜市場賣菜。從此就回不了家。

龍應台指出，823是一個重要的日子，一個台灣人應該感傷、感恩的日子，為那些死去的、被剝奪的、被傷害的人感傷，對那些以汗、以血、以死、以自己孩子的失父失母換來我們後來五十年平安的人感恩。

但是龍應台不解，現在的掌權者，對所有的過去都用「減法」處理──凡是不屬於政黨權力鞏固策略的，全部排除；同時又不斷地高喊「團結」。龍應台納悶，「減法」是拿剪刀做的，用來切除。「團結」卻是「加法」，只能拿柔軟的橄欖枝、溫柔的歷史同理心，才能做到。她是怎麼想的？

水淹南台灣，龍應台為山裡的朋友擔心，會不會已有土石流？部落的長老安全嗎？龍應台最後感慨，「這麼脆弱的大地，這麼善良的人民，這麼需要力量、需要撫慰的社會，這麼需要擁抱在一起、以心來團結對外的時局，卻有著一個拿著剪刀的政府。」

(中時電子報)