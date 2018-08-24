青江菜漲幅6成3 農糧署：菜價仍正常

（本報系資料照，記者季志翔攝）

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昨天南台灣各地傳出淹水災情，今天中台灣也是豪雨不斷，導致雲嘉地區的蔬菜備受影響，且明日就是中元節，菜價跟著上漲。大台北批發市場平均菜價每公斤34.2元、漲幅18.5％，其中青江菜漲幅63％、高麗菜漲幅44％、空心菜漲幅36％。不過農糧署表示夏季菜價在25到40元以內都屬於正常現象。

農委會農糧署表示，因為昨日高屏地區蔬菜產區遭暴雨襲擊，民眾有預期漲價心理搶先購買，又恰逢中元節需求變多，菜價才會跟著上漲。今日台北果菜市場蔬菜交易量增加94公噸、平均每公斤價格漲幅17.9％。農糧署副署長蘇茂祥指出，夏季菜價通常維持在25到40元，因此目前價格都算正常。

今日各種菜果漲幅不同，婆婆媽媽很有感，如青江菜漲幅63％、高麗菜漲幅44％、空心菜漲幅36％、茄子漲幅17％、苦瓜漲幅16％、牛番茄昨漲幅14％、玉米筍漲幅9.3％。不過包心白菜進貨量增加23.6公噸，因此價格下跌跌幅11％。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，現在正好是文旦的產期，農民原本預計八月底、九月初採收，但因為下雨所以農民暫不採收，不過所幸本次熱帶性低壓的風不如颱風等級大，孫慈敏說「因為風不大，所以沒什麼落果，而且農民很有經驗，都有預先做好排水系統，會盡快讓水排出去」。

孫慈敏說未來如果又是持續下豪雨，文旦的採收可能就會受影響，且若文旦持續泡水可能甜度會降低。但若雨勢斷斷續續的話，農民就能趁雨勢空擋採收，把泡水文旦吹乾、曬乾後甜度就能提升。

(中時 )

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