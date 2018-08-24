北市選情 許信良：柯市長當選已成定局

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蔡總統跟美麗島五人小組共同舉辦、聯名邀請的，「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」，五人小組之一的許信良，會前受訪被問到台北市長柯文哲說民進黨是養虎為患？媒體問，民進黨拿柯沒辦法？許說，「我想是這樣」；並說，柯市長當選已成定局。

此外， 對柯文哲評價及2020跟蔡英文總統對抗一事？許信良說，「我當然擔心」；至於被問到機率高嗎？「我不知道，柯是很難捉摸的人，他如果挑戰，對民進黨來說是很大的壓力」，許信良說，「以前在美麗島時代，黃信介有言論免責權，怎麼說都沒事，柯市長也有言論免責權，怎麼說大家都可以諒解他。」

許信良指出，柯說養虎為患，這個話也不適當，但「柯說不適當的話太多了，都毫髮無傷，很像當年的黃信介，說什麼都不會造成傷害」；黃信介以前說，前總統李登輝英明，民進黨內很多意見，都也沒什麼傷害。

媒體追問，柯文哲可以被原諒？許說，他不是可以接受，對柯都沒什麼傷害，但對民進黨來說，這番話很過分。

問到台北市選戰？許說，「柯市長當選已成定局，必須承認，柯市長的問題很簡單，為什麼有那麼大吸引力，年輕一代不喜歡有歷史成見的發言，柯市長沒有歷史成見」，很率真，就是政治素人，柯市長這種自然的理性，沒有歷史包袱，就是一種年輕人喜歡的自然的理性，打破傳統成見束縛

他說，「柯不擅於組織，不擅於對待幹部，不是一個成熟的政治人物」，但率真、真誠，年輕人支持，最主要原因在這裡，很多政治人物受傳統成見束縛，對年輕人來說是不理性，柯沒有不理性的包袱，可以這樣講。

(中時 )

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