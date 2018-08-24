亞運》女壘一日兩戰沒力了 遭日本5局KO「銀」恨

2018年08月24日 16:31 中時電子報 陳志祥 、 陳怡誠 、 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華女子壘隊在雅加達-巨港亞運女壘金牌戰，不適日本投手上野由岐子領軍的強投群壓制，全場打出1安打，終場中華隊0比7敗給日本，無緣金牌，不過，獲得銀牌的中華隊追平上屆紀錄。

中華女壘隊追平紀錄、連2屆拿到銀牌，總教練楊賢銘表示，這是選手不服輸的努力，大家全力以赴，雖然一開始打得較悶，可能打完世界盃馬上轉戰亞運，來這裡的練習量又少的影響。

2014仁川亞運中華隊在銅牌戰也是1日2戰，首戰以4比3打敗中國晉級金牌戰，最後以0比6敗給日本飲恨；4年後的雅加達亞運複製上屆模式，不過，中華隊再戰日本輸得更多。

日本隊在1局下趁著中華隊投手杜雅婷緊張而投球不穩之際，在2個四壞球保送後，連敲2安打，攻3分；中華隊換上邱安汝投球也在2局下先失1分之後、再被山本優轟出分炮，日本隊7比0領先中華隊。

日本先發投手上野由岐子投3局沒被打安打、無失分，第2任投手藤田優投3局也沒掉分，中華隊難以展開攻勢而敗北

(中時電子報)

日本女壘金牌戰先發投手上野由岐子（陳怡誠攝）

中華女壘金牌戰先發投手杜雅婷（陳怡誠攝）

中華女壘一日2戰收下銀牌（陳怡誠攝）

中華女壘一日2戰收下銀牌（陳怡誠攝）