蔡政府外交休克受害者？ 王威元：目的是操弄選舉

2018年08月24日 15:59 中時電子報 綜合報導

與中華民國邦誼長達85年的薩爾瓦多，向來被視為鐵桿邦交國，但本月21日我外交部長吳釗燮卻突然宣布，我國和薩爾瓦多斷交，震驚台灣社會，對此，新北市議員參選人王威元表示，蔡政府上任2年多就斷了5個邦交國，而斷交之後，幾乎都是用同一套說詞來掩飾外交上的挫敗，試圖將事件形塑成是中國大陸對於我國的外交戰爭，藉此塑造出一個孤苦可憐的受害者角色，但實際上，此舉除了推卸責任之外，同時也明顯是一種選舉操作，企圖讓民眾心中產生仇中心理，以達民進黨選舉之目的。

王威元表示，吳釗燮在斷交記者會中還推諉說，是因為薩國政府要求鉅額資金協助開發，以及薩國正值選舉期間，希望有選舉經費挹注，政府無法答應，才導致薩國與我斷交，如此沒有根據的說法，無疑像是一對情人分手後，還口出惡言，民進黨政府淪為恐怖情人了嗎？面對吳釗燮的說法，薩國也反擊說，台灣的指控「太卑鄙」，並且是「完全錯誤」。

王威元認為，蔡政府在遭受斷交挫折的情況下，屢屢以批評前邦交國，索取大量不當金援為卸責之說詞，再以中國大陸發動外交戰爭逼迫為理由，根本是企圖粉飾無能、誤導民眾。更令人擔心的是，蔡政府若是刻意放任邦交國與我疏離，而毫無作為，甚至刻意推動邦交國與我斷交，藉此激化民進黨之選情，無疑就是一種叛國行徑，令人髮指! 王威元鄭重呼籲蔡政府，重新審視外交策略與兩岸關係，莫以邦交國作為選舉之籌碼，犧牲國家利益以濟一黨之私。

(中時電子報)