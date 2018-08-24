亞運》女足戰越南 續3年前未完任務

余秀菁（右）連3戰替中華女足貢獻進球。（資料照／亞運大會提供）

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中時電子報
／台北－巨港電話採訪

中華女足現階段與東亞強權的差距仍然明顯，想要重返昔日榮光，務實目標就是先擊敗東南亞國家再說。這個目標，木蘭女將3年前在緬甸的奧運資格賽未竟全功，24日在亞運8強對決越南，正好要彌補那個遺憾。

重返4強等了20年 女足破釜沉舟戰越南

中華女足在正式國際賽首次輸給東南亞國家，為2006年亞洲盃預賽0比1不敵越南，此後對陣越南、泰國輸多贏少。而2015年9月在緬甸第二大城曼德勒舉行的奧運女足亞洲區第2輪資格賽，對手包括越、泰、緬，就是跨過這個關卡最好的機會。

那次出征緬甸，連原本在歐洲踢球的包欣玄，都及時趕去「即刻救援」，結果中華隊首戰靠林瓊鶯的進球，以1比0擊敗越南，完勝約旦後對上勁敵泰國，門神蔡明容神勇撲出12碼球，守住0比0平局，讓中華隊最後一役只要不輸給已經無緣出線的地主緬甸，就能以第1名晉級亞洲區第3輪資格賽。

怎料球員對泰國已經拚盡全力，休息1天就碰緬甸大失水準，竟以1比3告負，只能眼睜睜看著越南晉級。那個遺憾，包括蔡明容、余秀菁、王湘惠、包欣玄、李綉琴、詹筆涵、林凱玲、林雅涵等，仍是中華隊目前逾半國腳的傷心事。

「這次亞運，首戰南韓就很難過關，行前本來就預期會在8強碰上泰國或越南。」中華隊隊長王湘惠表示，戰況一如原本的預期，而且亞運賽程不像當時在緬甸那麼密集，可以有足夠的休息來對陣越南，有信心完成任務。

另一方面，中華女足這次有體能教練「豆姐」劉馥榕協助，甚至用肌耐力強化來解決球員的舊傷困擾。加上賽程有空間讓日籍教頭堀野博幸調節人手，預賽3場僅前鋒余秀菁場場先發，但最後一戰對馬爾地夫也才踢了30分鐘。相對於越南得在預賽連碰強敵泰國、日本，中華隊顯得相對有利。

(中時電子報)

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