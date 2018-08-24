登革熱疫情止不住,中市再增3本土病例

2018年08月24日 16:21 中時 馮惠宜

台中市24日新增三例本土登革熱病例，累計5天出現9例其中7例皆為大里開心農場群聚感染，衛生局已動員進行噴藥防治。（馮惠宜翻攝）

台中市本土登革熱疫情大爆發，24日又新增3例，5日內已有9人確診罹病，值得注意的是，9例中有7例為大里區東昇里「開心農場」群聚感，衛生局已宣布該農場封閉一個月，呼籲民眾暫勿前往，同時也展開大規模噴藥防治。

台中市自本月19日爆出全市第一例本土登革熱病例後，迄24日止已累計出現9例病例，24日新增3例本土登革熱病例為太平區中興里、新光里、西區雙龍里各1例，2女1男，年齡介於45歲至68歲間，3人發病前均有至「開心農場」活動，8月16日至19日間陸續發病後就醫，並確診感染登革熱；目前2人住院治療、1人在家休養。

衛生局表示，今年截至今日台中共9例本土登革熱確定病例，分別為東區1例、烏日區1例、大里區4例、太平區2例及西區1例，其中，大里區東昇里「開心農場」群聚感染7例，衛生局進行病媒蚊指數調查，廣達三甲的農場竟指數都是最高級的第9等級。

除農場外，因其鄰近內新市場，衛生局、環保局、區公所及鄰里長，已持續加強個案居住地、農場及市場進行孳生源清除與化學防治，並已封閉該農場一個月。

衛生局代理局長陳南松強調，近期台中皆有午後雷陣雨，請特別留意戶外積水產生，並以「巡、倒、清、刷」定期管理置於戶外的容器；如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。

(中時 )