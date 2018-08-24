殺害藍儂的兇手申請假釋 第十次駁回

藍儂絕對是抒情搖滾的宗師，結果卻在家門口被殺，年僅40歲。(圖/美聯社)

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中時電子報

經典搖滾樂團體披頭四(The Beatles)的主唱約翰藍儂(John Lennon)在38年前於住家外被殺，幾十年來都使樂迷們嘆息不已，也因此殺害藍儂的兇手馬克大衛查普曼(Mark David Chapman)幾乎注定無法假釋，他的第10次假釋申請在星期三被駁回。

美聯社報導，查普曼今年已63歲，他是在1980年12月8日，在藍儂的紐約曼哈頓公寓外埋伏等待，見到藍儂出門時就開槍將他打死。此人也是藍儂的狂熱支持者，為何殺害藍儂，他自己也從來沒說清楚過。

行兇後他就在紐約溫德監獄(Wende Correctional Facility)服刑20年，之後每2年請求假釋，今年是第10次。

殺害藍儂的兇手馬克查普曼。(圖/路透社)

紐約假釋委員會在星期三再次審查查普曼的假釋申請，最後委員會表示：「釋放查普曼，將與社會的福利和安全不相容，並會讓人忽視犯罪的嚴重性，從而破壞對法律的尊重，因此予以駁回。當事人在兩年後有權再次申請。」

假釋委員的駁回理由中，加了頗多情感因素：「此人把這麼一個世界著名的人物給謀殺，除了想要獲得惡名之外沒有別的理由了….雖然人的生命無法相互比較，不能誰的生命比其他人的生命更有價值，但事實上，他所殺害的是一個被數百萬人所喜愛的重要人物，所以他的謀殺行為，造成的痛苦是百萬倍以上的，不亞於家人、朋友的逝去，顯然此人漠視人類生命的神聖性，並且無視造成他人的痛苦….」 幾乎可以肯定，假釋委員也有很多藍儂的樂迷。

早就8月16日，樂迷就在紐約中央公園的「草苺園」紀念藍儂，呼籲假釋委員不要釋放行兇者。(圖/美聯社)

樂迷們得知查普曼的假釋申請在星期三召開時，他們自發的想到藍儂故居對面的紐約中央公園藍儂紀念館「集氣」，呼籲假釋委員不得釋放查普曼。

約翰藍儂1到40歲的回顧。

查普曼的答辯書寫，他對於選擇錯誤的成名道路而感到遺憾，也一直為此後悔，不過這番說詞顯然沒用。

(中時電子報)

文章來源：John Lennon’s killer denied parole for 10th time

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