台中停班停課天 採買普度祭品湧人潮

2018年08月24日 16:24 中時 馮惠宜

中友百貨選在24日進行中元普度，專櫃、公司內勤都準備祭品祭拜。（馮惠宜攝）

家樂福量販中元祭祝打出滿千送百促銷，24日停班日各分店一大早就湧入採買人潮。（馮惠宜攝）

台中市24日停班停課一天，適逢中元節前夕，不少公司行號利用陰雨天進行普度，而上班族更是利用放假採買貢品，家樂福中區公關胡志光指出，上午9點一開門各門市就湧入採買人潮，約比平日多了30％入店客，平均消費額也從1000元爆增到2300元。

台中市風雨不大，各大百貨賣場照常營業，唯人潮不若晴天颱風假多，有百貨公司原本全員上班備戰，午餐後因見人潮不如預期，陸續請內勤員工下班返家；也有公司行號利用這一天進行普度，中友百貨、新光三越台中店、台新醫院、台中市警局第三分局都選在24日進行普度，專櫃小姐說，剛好人潮不多，可以有空檔好好普度。

台中市警察局第三分局也選在24日下午1點30分在分局一樓前準備多項供品進行中元普渡，並邀警友會第三辦事處主任張燋虎、正義警友站站長吳永文、新榮里里長陳張鶴及第三市場自治會主委蔡裕榜等共同慶讚中元，特別的是為祈求平平安安，第三分局特別在採買好幾箱蘋果當貢品。

由於值中元前夕，量販店也湧入許多民眾趁著停班日採買祭祀用品的人潮，家樂福中區公關胡志光指出，家樂福自22日到25日上午9點到11點祭出消費滿千送百促銷，24日一早湧入比平時多了3成的人潮，不但撿便宜也是利用休假日採買，有消費者表示，平時上班忙根本沒空採買。

(中時 )