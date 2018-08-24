台中停班停課天 採買普度祭品湧人潮

台中市警察局第三分局在分局長陳仕諺率各組室主管及同仁共同慶讚中元。（馮惠宜翻攝）

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中友百貨選在24日進行中元普度，專櫃、公司內勤都準備祭品祭拜。（馮惠宜攝）
家樂福量販中元祭祝打出滿千送百促銷，24日停班日各分店一大早就湧入採買人潮。（馮惠宜攝）

台中市24日停班停課一天，適逢中元節前夕，不少公司行號利用陰雨天進行普度，而上班族更是利用放假採買貢品，家樂福中區公關胡志光指出，上午9點一開門各門市就湧入採買人潮，約比平日多了30％入店客，平均消費額也從1000元爆增到2300元。

台中市風雨不大，各大百貨賣場照常營業，唯人潮不若晴天颱風假多，有百貨公司原本全員上班備戰，午餐後因見人潮不如預期，陸續請內勤員工下班返家；也有公司行號利用這一天進行普度，中友百貨、新光三越台中店、台新醫院、台中市警局第三分局都選在24日進行普度，專櫃小姐說，剛好人潮不多，可以有空檔好好普度。

台中市警察局第三分局也選在24日下午1點30分在分局一樓前準備多項供品進行中元普渡，並邀警友會第三辦事處主任張燋虎、正義警友站站長吳永文、新榮里里長陳張鶴及第三市場自治會主委蔡裕榜等共同慶讚中元，特別的是為祈求平平安安，第三分局特別在採買好幾箱蘋果當貢品。

由於值中元前夕，量販店也湧入許多民眾趁著停班日採買祭祀用品的人潮，家樂福中區公關胡志光指出，家樂福自22日到25日上午9點到11點祭出消費滿千送百促銷，24日一早湧入比平時多了3成的人潮，不但撿便宜也是利用休假日採買，有消費者表示，平時上班忙根本沒空採買。

(中時 )

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