核廢料放你家？ 專家：非不能處理而是長期受政治阻撓

2018年08月24日 17:57 中時電子報 喻華德

由科學社團《核能流言終結者》發動的「以核養綠」公投，將在明日發起「圍車站救臺灣」全省大串聯。然而，我國的反核運動30年，反核團體除了長期以不實資訊造謠、恐嚇人民之外，多年來最大的差異只有「反核、不要再有下一個福島」的「風評被害」反核旗，以及「不然核廢料放你家」一句話。

央視《走近科學》節目介紹快高階核廢料再處理成為核燃料

對於「不然核廢料放你家」，本報訪問了一位國內退休核工專家，本篇報導根據訪談內容整理，說明核廢料議題的「事實資訊」。核廢料分為高階及低階核廢料。低階核廢料除了最大宗的核能電廠工作人員使用的防護衣、手套、鞋套等之外，事實上在農業、工業、醫療也都有原子能的應用。

例如農業上以輻射照射抑制馬鈴薯發芽、防治害蟲、蔬果檢疫等用途。工業上如以輻射源測定熔煉爐中鋼液的液面高度，石油槽內油量。醫療上X光、電腦斷層、骨質密度檢查、癌症放射治療等，這些使用的輻射源，當不能再使用要汰換時，也就成為低階核廢料，佔全國低階核廢料約10%。

以深圳大亞灣核能電廠為例，每年產生的低階核廢料體積約等同3個40呎貨櫃，而火力發電產生的煤灰體積是1000倍。（圖/翻攝香港中核公司官網）

也就是說，即使我國沒有四座核能電廠，仍然會製造核廢料，一樣有核廢料處置的問題。光是脫口「不然核廢料放你家」，事實上完全是一種理盲濫情的反智表現。畢竟，臺灣反核運動30年來，從沒有一位反核人士敢聲稱，為了避免製造核廢料，這輩子絕不照X光、絕不做電腦斷層檢查，尤其是敢聲稱倘若罹患癌症絕不做放射治療。

低階核廢料目前儲存在三座核能電廠的的廢料倉庫，以及蘭嶼貯存場。蘭嶼貯存場當年設置的目的，原先是要就近海拋太平洋。美國從1946年，英國從1948年，日本從1955年，韓國從1968年開始海拋核廢料。此外還有前蘇聯、俄國、比利時、法國、德國、義大利、荷蘭、瑞典、瑞士、紐西蘭等國曾海拋核廢料。

人一生全部使用核能發電產生的高階核廢料體積僅是直徑12公分、高4公分。（圖/翻攝香港中電網站）

其中，前蘇聯曾海拋包含「用過核燃料」在內的高階核廢料。也就是說，如果輻射真的有反核團體所聲稱的那麼恐怖，那是否海中生物早已滅絕？碰到海水就會罹癌？另外，從1945至1998年間，世界各國競相執行核武測試，美國試爆1032次、前蘇聯715次、法國210次、英國45次、中國大陸45次、印度4次、巴基斯坦2次，合計2053次。人類至今也並未因為核試外釋的輻射而滅絕。輻射需要防護，但是應該是要接受反核團體用懶人包和情感製造恐懼，還是學習輻射劑量與輻射防護觀念，這其實凸顯了國內的科普與教育體制有很大的問題。

蘭嶼貯存場後來因1983年《倫敦海洋投棄公約》禁止海拋，因此沒有實際海拋。反核團體常年洗腦「教育」蘭嶼人，於是反而成為反核運動的政治籌碼。據了解，臺電方面是非常想回運蘭嶼的核廢料，但是一旦核廢料運走，對蘭嶼的補償基金就將停發，蘭嶼人得回復沒有補償金的生活，光是「住宅用電免費」的補貼取消，就會產生非常大的影響。這其實才是「蘭嶼人宣稱核廢料危險，卻不同意臺電遷走核廢料」的明顯矛盾背後的真實情況。

經濟部在民國101年核定臺東縣達仁鄉、金門烏坵鄉為低放核廢料建議候選場址，並請地方政府接受委託協辦地方公投，但由於地方政府、議會不支持，經濟部也不自辦理公投。「中央地方集體擺爛」，這才是多年來低階核廢料的最終處置場設置一直被卡關的原因。

高階核廢料的情況也沒好到哪去。國際認可的乾式貯存，國際原子能總署、美國核管會等國際科學研究公認安全的做法，但國民黨主政的新北市政府，對金山電廠（核一廠）乾式貯存，自102年9月24日原能會核准進行熱測試（第二階段測試）起，持續「退件」在程序上阻撓、不核發「水土保持完工證明」。臺電連進入實質省審查，在技術面上被新北市政府「打槍」的機會都沒有。

乾式貯存設施不能啟用，結果是當電廠內用過燃料池裝滿後，反應器內要汰換的用過燃料束無處可去，電廠從無法全功率發電，到被迫停機。只要新北市政府繼續卡關，最後的結果是，就算「以核養綠」公投失敗，「非核家園」成為全民共識，現有核能電廠全數停機，但也一樣無法除役拆廠。「無法除役」表示不論是蔡英文的「非核家園」，還是馬英九的「穩健減核」，兩者都是不負責任的空頭支票！

金山核能電廠因應除役，在廠區內設置乾式貯存場，但由於新北市政府長期刻意不審查、不核發水保證明，導致無法啟用。這會造成核能電廠無法除役，「非核家園」根本是空談。（資料照片/臺電提供）

據指出，「以核養綠」公投受益最大的其實不是國民黨而是蔡英文！（國民黨黨中央至今未表態、未動員支持）民進黨的兩大神主牌中，臺獨還有「臺灣前途須經2300萬人民決定」的但書，但「非核家園」則沒有。如果「以核養綠」公投通過，蔡政府大可比照「馬政府順應民意封存核四」的模式「順應民意啟用核四」。若「非核家園」想成功，成敗賭在必須破壞七千年藻礁的中油第三天然氣接收站工程，否則天然氣佔比不可能提高到50%。而再生能源佔比要提高到20%其實同樣有很大的阻力，例如離岸風電的電纜上岸處也勢必遭到民眾反對。

回到反核團體的老哏「核廢料放你家」。另一位核工專家指出，如果核廢料可以開放私人持有，則以後選舉、政治糾紛被恐嚇的受害人，不是拿裝「子彈」的信封去報案，而是裝著「核廢料粉末」的信封報案。甚至有心人士也可以將核廢料粉末倒入水庫、供水系統中蓄意製造全國恐慌。這恐怕對綠營總是宣稱中國大陸潛伏在臺灣的間諜而言，會是最簡易就能造成臺灣內亂，達成對岸啟動《反分裂國家法》出兵臺灣的方式之一。

除了過渡期間貯存在乾式貯存設施讓輻射衰退，最後移入最終處置場與外界隔離之外。高階核廢料也可以透過再處理，成為可供新式反應爐使用的核燃料。這樣在鈾礦用盡後，可繼續以核能發電提供清潔電力。因此高階核廢料其實仍然算是「資產」而非「垃圾」。

低階核廢料其實就是有輻射的垃圾。輻射會隨著時間衰減。專家指出，輻射有半衰期，即便半衰期長但仍會隨著時間衰退。放射性元素的半衰期有的長達百萬年，但是重金屬等化學物質的半衰期長達千萬年。法規上是嚴格管制人為產生的輻射以確保安全，但其實輻射無分「天然」或「人造」，而法規的嚴格管制，形同核能發電是唯一從開採鈾礦、發電、廢棄物處置擁有「全生命週期生產履歷」的產業。火力發電所排放的廢氣中一樣含有輻射，但法規並未規範，這是值得思考之處。

專家指出，國內核能議題背後的癥結是「不尊重專業」以及「缺乏科普教育」。

從民國4年的「五四運動」，提倡「德先生」（民主）與「賽先生」（科學）。到民國107年臺灣仍然在本質是「反科學」的「非核家園」中內耗。對照中國大陸以「核能興國」，臺灣是否會邁向「高空汙、高物價、高電價」扼殺國家生存發展的「三高家園」，「以核養綠」公投的結果影響的是一整代人的命運。

(中時電子報)