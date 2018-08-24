黃信介致敬音樂會 蔡英文： 堅持自由民主是最大公約數

2018年08月24日 16:38 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

紀念前民進黨主席黃信介90歲冥誕，「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰音樂會」24日在台北圓山大飯店舉行，蔡英文總統（中）出席，和與會者握手致意。（張鎧乙攝）

民進黨主席蔡英文總統與美麗島5人小組今天共同舉辦「向黃信介先生致敬－紀念黃信介90誕辰」音樂會。蔡英文致詞表示，今天現場很多前輩先進，大家對政治政策可能有不同想法，但是大家從來不曾懷疑彼此對於民主的信念，堅持自由民主價值，就是最大公約數。

總統表示，她要代表民進黨，向黃信介致上最高的敬意，黃信介用一生帶領台灣走向民主自由，相信他的精神會繼續帶領大家，一起追求一個更民主、更進步的的美麗島。

這場音樂會美麗島5人小組許信良、張俊宏、姚嘉文、施明德、林義雄聯名舉辦的音樂會，許信良、施明德親自出席，其他出席者還包括立法院長蘇嘉全、總統府祕書長陳菊、台北市長參選人姚文智、監察院長張博雅、文化總會副會長江春男等。

曾擔任黃信介當年軍事審判的辯護律師陳水扁，並未受邀，前副總統呂秀蓮雖有受邀，但並未出席，至於五人小組的張俊宏，因違反《證券交易法》遭判刑定讞，經高院定合併應執行5年7月徒刑，等待發監，卻畏罪潛逃；今天的講稿內容，是透過張的辦公室處理。

此外，與蔡英文不合的施明德，為了這場音樂會，難得與蔡同台，兩人中間還夾著陳菊，蔡英文一進場時，和第一排的貴賓及主辦人握手，也包括施明德。

蔡英文致詞指出，在場這麼多前主席、民主先進，能讓這些人叫一聲「老大」的，就是信介仙（黃信介），黃信介是承先啟後的領袖，培養許多優秀從政後進，團結了整個黨外運動的力量。

蔡英文說，至今大家依舊懷念黃信介越挫越勇、不畏艱難的精神，這也是為什麼要舉辦音樂會，一起感念黃信介、也再次向他的精神致敬。如果黃信介還在，相信他會以台灣的民主成就為榮，他也一定會用他獨特的魅力，繼續督促民進黨堅持改革、守護民主。

陳菊擔綱音樂會開場致詞引言，她說，信介仙（黃信介）充滿智慧，不怕威權壓迫，相信團結才有力量，並力挺所有黨外人才，因此也讓黨外運動能夠持續壯大。現在台灣已經是個自由民主的地方，「這就是我們的驕傲」。

陳菊說，信介仙離開我們將近二十年的時間，他生前一心最掛念台灣的民主，因此在這裡也要向歐吉桑報告，民主的價值已經深入台灣每個人心中，自由就像空氣一樣 ，過去那個隨時都會被抓去坐牢、甚至殺害的威權時代已經過去了，

陳菊表示，總統蔡英文也是在民進黨艱困的時候勇敢承擔，現在國家處境越來越艱難，要面對的是改革，更要堅守民主的價值，同時也引用黃信介的精神，「團結才有力」。

(中時 )